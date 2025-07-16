如何在 MEXC 查找宏觀數據





MEXC 作為一個加密貨幣交易平臺被用戶所熟知。除了交易外，MEXC 平臺還提供了當前市場上的一些重要宏觀數據，爲用戶的投資決策提供數據支持。





在 MEXC App 端，首頁輪播圖下方快捷區點擊【更多】，在【功能】區選擇【行情推送】，進入後點擊【宏觀數據】，即可查看。









在 web 端，登錄 MEXC 官網，點擊【市場】頁面後，選擇【宏觀數據】進入到數據頁面。









宏觀數據由 BTC 趨勢預測、趨勢對比、重要資訊和熱點快訊四部分組成。









BTC 的走勢可以說一定程度上代表了大盤的走勢。BTC 上漲大盤也是呈現上漲狀態，BTC 下跌大盤呈現下跌趨勢。





看漲還是看跌，代表了市場上用戶對未來 BTC 價格走勢的判斷。最終呈現出的兩種看法比例，代表了市場整體上對 BTC 價格走勢的預期。





如下圖所示，由於灰度官司的勝利，比特幣價格從 2.6 萬美元反彈上升，短時突破了 2.8 萬美元，24 小時漲幅達到 6.48%。受利好消息的影響，市場上看漲占比達到了 63.63%，也就是說大多數的人認為比特幣價格還會繼續上漲。













MEXC 平臺提供了比特幣價格和其他六種數據的對比，右側的折線圖最多支持同時展示 3 條。





美國 10 年期國債利率（TNX）：TNX 被廣泛認為是「無風險收益率」，當作全球資產定價的「錨」。TNX 作為中長期國債流動性最好的品種，既能衡量長期利率的變化又不容易受到短期市場波動的影響，常常用來預期經濟前景。





納斯達克指數（IXIC）：納指是美國股市最有代表的市場指數，反映納斯達克證券市場行情變化。





黃金期貨（GC=F）：COMEX的黃金期貨交易代碼為 GC，代表著世界黃金價格基準期貨合約。





比特幣美債比(BTC/TNX）：比特幣最新價格與美國 10 年期國債利率最新值的比值。





比特幣納指比（BTC/IXIC）：即比特幣最新價格與納斯達克指數最新值的比值。





比特幣黃金比（BTC/Gold）：即比特幣最新價格與黃金現貨最新值的比值。





這些數據指標以 TNX 數據為錨點，展示出不同的漲跌起伏變化。如下圖所示，當前 BTC 的價格是下跌了 0.16%，而納指是上升了 0.54%。













這兩部分內容均是資訊內容。熱點快訊是對當前行業的一些熱點信息、價格變動等，按照時間整理排序。









重要資訊是對熱點快訊進一步篩選，並統計出這一信息前後 5 分鐘比特幣的價格變化情況，評估這一信息對比特幣價格的影響情況。









及時掌握市場熱點資訊信息，對投資決策意義十分重大。例如最近發生的灰度勝訴消息，有巨鯨提前購入了價值 3.8 億的比特幣，也有巨鯨在消息發布後 15 分鐘購入 8000 枚以太坊。從消息發出後到現在來看，購入比特幣的巨鯨獲得豐厚的回報，而購入以太坊的巨鯨正好買到了高點上。





對於市場行情的判斷，往往是綜合性因素，不能只靠單一數據和信息來決策。MEXC 僅提供相關數據參考，不構成您的投資建議。您需要在充分全面了解信息及衡量風險後，最終做出自己的投資決策策略。



