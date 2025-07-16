MEXC 平臺提供了現貨賬單的功能，幫助交易用戶查看自己過往的現貨流水，對未來的投資決策提供數據支持。MEXC 的合約業務同樣有合約賬單功能，您可以通過閱讀《如何使用合約賬單》內容進行了解。 1. 什麼是現貨賬單 現貨賬單記錄著用戶在 MEXC 平臺現貨交易過程中產生的交易流水。您可以在現貨賬單中，通過現貨交易、充提轉賬、資產劃轉、活動理財等不同緯度，對您個人的交易流水進行查詢及下載導出，這能夠有MEXC 平臺提供了現貨賬單的功能，幫助交易用戶查看自己過往的現貨流水，對未來的投資決策提供數據支持。MEXC 的合約業務同樣有合約賬單功能，您可以通過閱讀《如何使用合約賬單》內容進行了解。 1. 什麼是現貨賬單 現貨賬單記錄著用戶在 MEXC 平臺現貨交易過程中產生的交易流水。您可以在現貨賬單中，通過現貨交易、充提轉賬、資產劃轉、活動理財等不同緯度，對您個人的交易流水進行查詢及下載導出，這能夠有
新手學院/新手指南/現貨/如何使用現貨賬單

如何使用現貨賬單

2025年7月16日MEXC
0m
#初階#現貨
MX Token
MX$2.187+1.76%
RWAX
APP$0.000935+18.39%

MEXC 平臺提供了現貨賬單的功能，幫助交易用戶查看自己過往的現貨流水，對未來的投資決策提供數據支持。MEXC 的合約業務同樣有合約賬單功能，您可以通過閱讀《如何使用合約賬單》內容進行了解。

1. 什麼是現貨賬單


現貨賬單記錄著用戶在 MEXC 平臺現貨交易過程中產生的交易流水。您可以在現貨賬單中，通過現貨交易、充提轉賬、資產劃轉、活動理財等不同緯度，對您個人的交易流水進行查詢及下載導出，這能夠有效幫助您查詢和管理個人資產，為後續的投資做出合理規劃。

現貨賬單和現貨訂單的區別：（在 MEXC 官網首頁右上角，【訂單】中選擇【現貨訂單】）

1.1 記錄範圍不同

現貨訂單主要記錄現貨交易記錄，包含當前委託、歷史委託和歷史成交三部分。而現貨賬單不僅包含現貨交易記錄，還包含充提轉賬、資產劃轉、活動理財、小額資產轉換MX、其他等現貨流水記錄。

1.2 記錄訂單狀態不同

現貨賬單中的流水記錄皆為已完成的狀態，而現貨訂單中還包含正在進行中的現貨訂單記錄，即當前委託。除此之外，現貨訂單歷史委託中記錄了取消的訂單記錄。

1.3 現貨交易歷史記錄範圍不同

現貨賬單和現貨訂單均記錄了現貨交易的歷史成交記錄，不同點在於現貨訂單中僅記錄了您買入或賣出的代幣種類和數量，現貨賬單中還包括這筆交易中對應的交易幣對數量以及手續費。


2.現貨賬單作用


2.1 快速查找現貨相關流水記錄


現貨賬單記錄了所有和現貨相關的已完成的記錄流水，通過現貨賬單可以快速查找到相關的流水記錄。

2.2 根據不同緯度進行篩選、導出記錄


現貨賬單提供了二級篩選幫助您快速查找相應的交易流水。

您可以通過第一級進行不同類型的流水篩選，包括現貨交易、充提轉賬、資產劃轉、活動理財、小額資產兌換 MX 和其他。在第一級的基礎上，您還可以通過幣種、業務類型、方向、時間進一步進行二級篩選，幫助您精確定位您要查找的流水記錄。

現貨賬單支持記錄導出，您可以將查找到的記錄導出至本地進行查看及編輯操作。

3.如何使用現貨賬單


3.1 Web


打開並登錄 MEXC 官方首頁，選擇右上角【資產】，點擊【現貨】。


點擊右側的【現貨賬單】即可進入相應頁面進行查看。


在現貨賬單頁面，您可以看到您所有的關於現貨方面的流水記錄。

這些記錄按照【現貨交易】、【充提轉賬】、【資產劃轉】、【活動理財】、【小額資產兌換 MX】和【其他】等類型進行劃分，您可以在不同分類下查看相關類型的流水記錄。

同時您還可以通過【幣種】、【業務類型】、【方向】、【時間】等選擇，進行進一步的準確篩選，找到您想要的流水記錄。


我們以【充提轉賬】為例來進行展示。

當前頁面展示了在1月30日至2月15日這段時間內，所有幣種，所有與充提相關的業務（包含充提、充提手續費、轉賬），所有的入賬和出賬記錄匯總。

您可以通過時間的選擇，查找最近 30 天的充提轉賬記錄。如果您想查看更長時間的充提轉賬記錄，您可以點擊右側的【查看詳情 >】進行查找。


您還可以點擊右側的【導出】按鈕，選擇【業務類型】、【幣種】、【方向】、【時間】，選擇是否勾選【對文件進行加密】，點擊【生成】即可。

記錄生成後，向下滑動導出現貨賬單頁面，在【申請記錄】點擊【下載】即可保存到本地進行查看。


3.2 App


打開 MEXC App，點擊右下角【資產】，選擇【現貨】頁面右上角的賬單標誌按鈕，在現貨記錄頁面點擊【篩選條件】，即可打開現貨賬單的篩選窗口。

在【賬單類型】中，您可以按照【現貨交易】、【充提轉賬】、【資產劃轉】、【活動理財】、【小額資產兌換 MX】和【其他】等類型進行現貨賬單流水查詢。

您還可以通過【幣種】、【業務類型】、【方向】、【時間】等選擇，進行進一步的準確篩選，找到您想要的流水記錄。


和 Web 端不一樣的是，如果您想在 App 端導出現貨交易的流水記錄，當報告生成後，您會收到一封郵件或一條短信。

我們以郵件為例進行展示，在 MEXC App 的現貨賬單頁面，點擊右上角的導出按鈕，點擊【發送至郵箱】，您生成的賬單將發送到賬戶綁定郵箱。


需要注意的是，現貨賬單下載導出每月有次數限制，請以頁面上的顯示為準，根據您的具體需求合理安排導出次數，避免頻繁操作。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

MEXC 質押借幣新業務正式上線！

MEXC 質押借幣新業務正式上線！

質押借幣是 MEXC 推出的加密貨幣借款方案。質押借幣是指質押一種加密貨幣借入另外一種加密貨幣，用於交易現貨、衍生品或投入理財以獲取更高收益，也可用於提幣。目前 MEXC 的質押借幣業務已經正式上線，您可以前往 MEXC 官網進行參與體驗。安全借款，快速便捷，讓您隨心所欲配置管理自己加密資產，無論是資金周轉還是用於投資，MEXC 的借款解決方案都將滿足您的需求。如何參與質押借幣目前質押借幣功能支援

現貨交易 vs 合約交易：新手投資者必讀指南，4 個重點快速分析您適合「現貨交易還是合約交易」？

現貨交易 vs 合約交易：新手投資者必讀指南，4 個重點快速分析您適合「現貨交易還是合約交易」？

隨着加密貨幣市場的發展不斷邁向成熟，交易工具的多樣化成為投資者構建策略組合的關鍵要素之一。在全球主流數位資產交易平台中，MEXC 以其豐富的產品線和高流動性的交易環境，為不同類型的投資者提供了現貨（Spot）與合約（Futures）兩大核心交易方式。雖然二者看似都是買賣「數位資產」的手段，但本質上在交易機制、收益模型、風險暴露和策略靈活性等方面有着顯著差異。對於尚未深入了解的交易者而言，僅憑字面理

新手必看！什麼是限價止盈止損單？如何在 MEXC 設置？鎖定利潤防止虧損

新手必看！什麼是限價止盈止損單？如何在 MEXC 設置？鎖定利潤防止虧損

在加密貨幣市場中，價格波動劇烈，稍有延遲就可能錯失交易機會或遭受不必要的損失。限價止盈止損單（stop limit order ）作爲一種常用的自動化交易工具，能夠幫助投資者在預設價格觸發時，自動執行買入或賣出操作，從而實現風險控制和收益鎖定。*BTN-點選購買BTC&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/zh-TW/exchange/BTC_USDT *1. 什麼是限價

MEXC 市場「交易規則」全解析，助力現貨交易高效達成

MEXC 市場「交易規則」全解析，助力現貨交易高效達成

在加密貨幣現貨交易中，除了價格判斷和策略選擇，瞭解並遵守交易平台的市場規則同樣至關重要。對於 MEXC 的用戶來說，每一個交易對不僅有獨立的價格走勢，還對應着一套特定的下單規則，包括最小下單數量、價格波動單位、最小下單金額以及不同訂單類型的最大可交易數量等。如果不瞭解這些規則，可能會在關鍵時刻出現下單失敗，錯失市場機會。1.什麼是市場交易規則？在 MEXC 上進行現貨交易時，每一個交易幣種都有與之

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金