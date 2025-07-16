











現貨賬單記錄著用戶在 MEXC 平臺現貨交易過程中產生的交易流水。您可以在現貨賬單中，通過現貨交易、充提轉賬、資產劃轉、活動理財等不同緯度，對您個人的交易流水進行查詢及下載導出，這能夠有效幫助您查詢和管理個人資產，為後續的投資做出合理規劃。





現貨賬單和現貨訂單的區別：（在 MEXC 官網首頁右上角，【訂單】中選擇【現貨訂單】）





1.1 記錄範圍不同





現貨訂單主要記錄現貨交易記錄，包含當前委託、歷史委託和歷史成交三部分。而現貨賬單不僅包含現貨交易記錄，還包含充提轉賬、資產劃轉、活動理財、小額資產轉換MX、其他等現貨流水記錄。





1.2 記錄訂單狀態不同





現貨賬單中的流水記錄皆為已完成的狀態，而現貨訂單中還包含正在進行中的現貨訂單記錄，即當前委託。除此之外，現貨訂單歷史委託中記錄了取消的訂單記錄。





1.3 現貨交易歷史記錄範圍不同





現貨賬單和現貨訂單均記錄了現貨交易的歷史成交記錄，不同點在於現貨訂單中僅記錄了您買入或賣出的代幣種類和數量，現貨賬單中還包括這筆交易中對應的交易幣對數量以及手續費。

















現貨賬單記錄了所有和現貨相關的已完成的記錄流水，通過現貨賬單可以快速查找到相關的流水記錄。









現貨賬單提供了二級篩選幫助您快速查找相應的交易流水。





您可以通過第一級進行不同類型的流水篩選，包括現貨交易、充提轉賬、資產劃轉、活動理財、小額資產兌換 MX 和其他。在第一級的基礎上，您還可以通過幣種、業務類型、方向、時間進一步進行二級篩選，幫助您精確定位您要查找的流水記錄。





現貨賬單支持記錄導出，您可以將查找到的記錄導出至本地進行查看及編輯操作。













打開並登錄 MEXC 官方首頁，選擇右上角【資產】，點擊【現貨】。









點擊右側的【現貨賬單】即可進入相應頁面進行查看。









在現貨賬單頁面，您可以看到您所有的關於現貨方面的流水記錄。





這些記錄按照【現貨交易】、【充提轉賬】、【資產劃轉】、【活動理財】、【小額資產兌換 MX】和【其他】等類型進行劃分，您可以在不同分類下查看相關類型的流水記錄。





同時您還可以通過【幣種】、【業務類型】、【方向】、【時間】等選擇，進行進一步的準確篩選，找到您想要的流水記錄。









我們以【充提轉賬】為例來進行展示。





當前頁面展示了在1月30日至2月15日這段時間內，所有幣種，所有與充提相關的業務（包含充提、充提手續費、轉賬），所有的入賬和出賬記錄匯總。





您可以通過時間的選擇，查找最近 30 天的充提轉賬記錄。如果您想查看更長時間的充提轉賬記錄，您可以點擊右側的【查看詳情 >】進行查找。









您還可以點擊右側的【導出】按鈕，選擇【業務類型】、【幣種】、【方向】、【時間】，選擇是否勾選【對文件進行加密】，點擊【生成】即可。





記錄生成後，向下滑動導出現貨賬單頁面，在【申請記錄】點擊【下載】即可保存到本地進行查看。













打開 MEXC App，點擊右下角【資產】，選擇【現貨】頁面右上角的賬單標誌按鈕，在現貨記錄頁面點擊【篩選條件】，即可打開現貨賬單的篩選窗口。





在【賬單類型】中，您可以按照【現貨交易】、【充提轉賬】、【資產劃轉】、【活動理財】、【小額資產兌換 MX】和【其他】等類型進行現貨賬單流水查詢。





您還可以通過【幣種】、【業務類型】、【方向】、【時間】等選擇，進行進一步的準確篩選，找到您想要的流水記錄。









和 Web 端不一樣的是，如果您想在 App 端導出現貨交易的流水記錄，當報告生成後，您會收到一封郵件或一條短信。





我們以郵件為例進行展示，在 MEXC App 的現貨賬單頁面，點擊右上角的導出按鈕，點擊【發送至郵箱】，您生成的賬單將發送到賬戶綁定郵箱。









需要注意的是，現貨賬單下載導出每月有次數限制，請以頁面上的顯示為準，根據您的具體需求合理安排導出次數，避免頻繁操作。





免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。