如何使用【合約賬單】？





作為一位合約交易者，不可避免地需要即時瞭解自己的資金動向和盈虧情況，以便於技術覆盤和資金管理。【合約賬單】功能的上線，有助於交易者實時掌握合約賬戶財務狀況（如：出賬，入賬）。同時，根據【合約賬單】中不同的業務類別，交易者可以快速定位合約交易中的隱藏問題，建立良好的資金管理習慣。













【合約賬單】屬於MEXC合約賬戶中的一個系統功能：【合約賬單】裡的數據均是描述已完成的合約交易資金流水。在合約賬戶中，通過【合約賬單】，您可以通過不同的維度實時瞭解您的資金動向，幫助您合理管理合約賬戶資金。









1. 內容側重：





【合約賬單】整合了所有的合約交易類型，同時重點展示每一筆已經完成的合約交易資金流水；





【合約訂單】分為當前委託和歷史委託：全面展示每一筆合約訂單的交易信息；





2. 功能側重：





通過【合約賬單】，用戶可以直觀瞭解盈虧情況，改善盈虧比，提高收益預期；





通過【合約訂單】，用戶可以全面覆盤合約交易，檢驗交易策略，提高交易技術；













由於【合約賬單】只描述已經發生的合約賬戶資金流水，所以【合約賬單】界面更為簡捷，內容展示的維度也更加簡單。









增添【業務類型】分類：雖然【合約訂單】中有類似的分類，比如【資金類型】；但是【業務類型】分類將用戶聚焦至合約交易中最常見的四種資金動向：交易手續費、平倉盈虧、強平清算和自動減倉。聚焦至這四種維度的數據的好處是：讓用戶更好地從交易成本、盈虧比例、倉位價值和交易策略優化自己的交易系統。

































【全部】：根據時間邏輯，全面展示近30天每一筆成交的合約交易；





【合約交易】：可以通過【業務類型】，分門別類的展示一種業務的資金動向；





【資金費用】：詳細展示每一筆發生的【資金費用】情況；





【資金劃轉】：只展示現貨資產的資金變動情況（不包含【合约赠金】）。













【時間】欄只能設置最近30天（包含）以內的數據情況；





【合約賬單】暫時未支持展示體驗金入賬記錄和盈虧情況；





【合約賬單】暫時未支持導出；





在不同的操作系統中，教程和指南可能會有一些差異，請以您實際的操作系統為準。









與【合約訂單】相比，【合約賬單】能更加直觀展現您在一段時間內的合約交易盈虧情況。同時，新增的【業務類別】欄則能幫助您查找在不同交易場景下的合約賬戶資金流水。在新功能的加持下，您可以更好的制定交易策略（如：盈虧比），實現資金管理的良性循環。



