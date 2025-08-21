如何使用 MEXC AI 工具（Web）





MEXC AI 工具包含 AI 榜單（AI Select List）、AI 快訊（AI News Radar）（App）和 MEXC-AI 三大核心模塊。每項功能均是由 AI 基於公開市場信息及平台數據綜合分析並得出結論，該服務旨在為用戶提供便捷、高效的加密貨幣市場分析與決策輔助。









AI 榜單通過對市場公開信息及平台數據綜合的智能分析，生成多空數據榜單，涵蓋不同加密貨幣的現貨與合約市場表現，並標註相關關鍵詞，幫助用戶快速把握市場情緒和趨勢。需要注意的是，這些信息僅供參考，未經人工驗證，不構成任何投資建議。





使用方法：

4）頁面內容切換至【現貨交易】或【合約交易】榜單，展示當前市場不同幣對的多空信息及信號標籤。

















您可以結合 AI 榜單提供的信息與其他渠道獲取的市場數據，綜合分析後再做出投資決策。









MEXC-AI 採用自然語言對話的方式，用戶可以直接向 AI 提問有關加密貨幣市場、政策分析、交易策略等問題。MEXC-AI 會基於市場公開數據，結合自身智能分析能力，為用戶提供詳盡的解答和個性化建議，助力投資決策更科學、更高效。





使用方法：

3）在現貨交易頁面，點擊交易對名稱下方展示的 AI 問答提示，即可進入 AI Bot 對話界面，獲取該幣種漲跌邏輯與客觀分析。









MEXC-AI 不僅能夠提升用戶的信息獲取效率，還能為用戶提供更全面、深入的市場解讀，成為您投資加密貨幣過程中的智能助手。





MEXC AI 工具致力於為加密貨幣投資者提供高效、智能、便捷的市場分析和輔助決策服務。無論是市場趨勢洞察、重大新聞快訊，或者是個性化智能問答，MEXC AI 都能為您的投資之路保駕護航。請注意，所有內容均由 AI 基於市場公開信息分析得出，結論僅供參考，不構成任何投資建議。









免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。



