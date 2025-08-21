MEXC AI 工具包含 AI 榜單（AI Select List）、AI 快訊（AI News Radar）和 MEXC-AI 三大核心模塊。每項功能均是由 AI 基於公開市場信息及平台數據綜合分析並得出結論，該服務旨在為用戶提供便捷、高效的加密貨幣市場分析與決策輔助。 1. AI 榜單 AI 榜單通過對市場公開信息及平台數據綜合的智能分析，生成多空數據榜單，涵蓋不同加密貨幣的現貨與合約市場表現MEXC AI 工具包含 AI 榜單（AI Select List）、AI 快訊（AI News Radar）和 MEXC-AI 三大核心模塊。每項功能均是由 AI 基於公開市場信息及平台數據綜合分析並得出結論，該服務旨在為用戶提供便捷、高效的加密貨幣市場分析與決策輔助。 1. AI 榜單 AI 榜單通過對市場公開信息及平台數據綜合的智能分析，生成多空數據榜單，涵蓋不同加密貨幣的現貨與合約市場表現
新手學院/新手指南/現貨/如何使用 MEXC AI 工具（App）

如何使用 MEXC AI 工具（App）

2025年8月21日MEXC
0m
Sleepless AI
AI$0.06506+0.80%
RWAX
APP$0.0009414+17.26%
DappRadar
RADAR$0.001181-1.41%

MEXC AI 工具包含 AI 榜單（AI Select List）、AI 快訊（AI News Radar）和 MEXC-AI 三大核心模塊。每項功能均是由 AI 基於公開市場信息及平台數據綜合分析並得出結論，該服務旨在為用戶提供便捷、高效的加密貨幣市場分析與決策輔助。

1. AI 榜單


AI 榜單通過對市場公開信息及平台數據綜合的智能分析，生成多空數據榜單，涵蓋不同加密貨幣的現貨與合約市場表現，並標註相關關鍵詞，幫助用戶快速把握市場情緒和趨勢。需要注意的是，這些信息僅供參考，未經人工驗證，不構成任何投資建議。

使用方法：
1）打開並登陸 MEXC App。
2）在首頁輪播圖下方快捷按鈕處，點擊【精選】。
3）頁面內容切換至【現貨】或【合約】榜單，展示當前市場不同幣對的多空信息及信號標籤。


您可以結合 AI 榜單提供的信息與其他渠道獲取的市場數據，綜合分析後再做出投資決策。

2. AI 快訊


AI 快訊匯集了 AI 按照市場公開信息篩選出的重要新聞，聚焦於可能會引發加密貨幣價格波動的事件和動態。用戶可以通過快訊快速了解市場變化，並可一鍵直達相關代幣的交易界面，方便快捷地進行買賣操作。

使用方法：
1）打開並登陸 MEXC App。
2）在首頁底部點擊【發現 AI】按鈕。
3）頁面將展開至【快訊】，展示最新、最具影響力的市場新聞和動態。


AI 快訊不僅幫助您第一時間捕捉市場熱點，還支持一鍵直達代幣交易，助您及時把握投資機會。此外，您還可以通過【訂閱快訊】功能，及時獲取最新快訊信息，確保不錯過任何重要市場動態。

已訂閱的用戶會產生推送，每日平台會整合重要的快訊及解讀推送給訂閱用戶。如果您認為消息過多，可以再次點擊【取消訂閱】即可。

3. MEXC-AI


MEXC-AI 採用自然語言對話的方式，用戶可以直接向 AI 提問有關加密貨幣市場、政策分析、交易策略等問題。MEXC-AI 會基於市場公開數據，結合自身智能分析能力，為用戶提供詳盡的解答和個性化建議，助力投資決策更科學、更高效。

使用方法：
1）打開並登陸 MEXC App。
2）點擊首頁下方的懸浮球進入 MEXC-AI 頁面。
3）在 MEXC-AI 頁面內與 AI 助手開啟對話，輸入您想諮詢的問題。
4）MEXC-AI 會基於最新的市場信息，及時為您提供專業答覆。

註：如果您認為懸浮球在主頁面會對您有所打擾，您可長按後進行關閉。


MEXC-AI 不僅能夠提升用戶的信息獲取效率，還能為用戶提供更全面、深入的市場解讀，成為您投資加密貨幣過程中的智能助手。

MEXC AI 工具致力於為加密貨幣投資者提供高效、智能、便捷的市場分析和輔助決策服務。無論是市場趨勢洞察、重大新聞快訊，或者是個性化智能問答，MEXC AI 都能為您的投資之路保駕護航。請注意，所有內容均由 AI 基於市場公開信息分析得出，結論僅供參考，不構成任何投資建議。

推薦閱讀：


免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金