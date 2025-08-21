如何使用 MEXC AI 工具（App）





MEXC AI 工具包含 AI 榜單（AI Select List）、AI 快訊（AI News Radar）和 MEXC-AI 三大核心模塊。每項功能均是由 AI 基於公開市場信息及平台數據綜合分析並得出結論，該服務旨在為用戶提供便捷、高效的加密貨幣市場分析與決策輔助。









AI 榜單通過對市場公開信息及平台數據綜合的智能分析，生成多空數據榜單，涵蓋不同加密貨幣的現貨與合約市場表現，並標註相關關鍵詞，幫助用戶快速把握市場情緒和趨勢。需要注意的是，這些信息僅供參考，未經人工驗證，不構成任何投資建議。





使用方法：

1）打開並登陸 MEXC App。

2）在首頁輪播圖下方快捷按鈕處，點擊【精選】。

3）頁面內容切換至【現貨】或【合約】榜單，展示當前市場不同幣對的多空信息及信號標籤。









您可以結合 AI 榜單提供的信息與其他渠道獲取的市場數據，綜合分析後再做出投資決策。









AI 快訊匯集了 AI 按照市場公開信息篩選出的重要新聞，聚焦於可能會引發加密貨幣價格波動的事件和動態。用戶可以通過快訊快速了解市場變化，並可一鍵直達相關代幣的交易界面，方便快捷地進行買賣操作。





使用方法：

1）打開並登陸 MEXC App。

2）在首頁底部點擊【發現 AI】按鈕。

3）頁面將展開至【快訊】，展示最新、最具影響力的市場新聞和動態。









AI 快訊不僅幫助您第一時間捕捉市場熱點，還支持一鍵直達代幣交易，助您及時把握投資機會。此外，您還可以通過【訂閱快訊】功能，及時獲取最新快訊信息，確保不錯過任何重要市場動態。





已訂閱的用戶會產生推送，每日平台會整合重要的快訊及解讀推送給訂閱用戶。如果您認為消息過多，可以再次點擊【取消訂閱】即可。









MEXC-AI 採用自然語言對話的方式，用戶可以直接向 AI 提問有關加密貨幣市場、政策分析、交易策略等問題。MEXC-AI 會基於市場公開數據，結合自身智能分析能力，為用戶提供詳盡的解答和個性化建議，助力投資決策更科學、更高效。





使用方法：

1）打開並登陸 MEXC App。

2）點擊首頁下方的懸浮球進入 MEXC-AI 頁面。

3）在 MEXC-AI 頁面內與 AI 助手開啟對話，輸入您想諮詢的問題。

4）MEXC-AI 會基於最新的市場信息，及時為您提供專業答覆。





註：如果您認為懸浮球在主頁面會對您有所打擾，您可長按後進行關閉。









MEXC-AI 不僅能夠提升用戶的信息獲取效率，還能為用戶提供更全面、深入的市場解讀，成為您投資加密貨幣過程中的智能助手。





MEXC AI 工具致力於為加密貨幣投資者提供高效、智能、便捷的市場分析和輔助決策服務。無論是市場趨勢洞察、重大新聞快訊，或者是個性化智能問答，MEXC AI 都能為您的投資之路保駕護航。請注意，所有內容均由 AI 基於市場公開信息分析得出，結論僅供參考，不構成任何投資建議。









免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。



