如何使用畫線工具?（基礎版K線）



在數字貨幣交易中，我們經常通過繪製K線形態的方式判斷行情走勢，進行買進賣出操作。MEXC交易所提供各種基礎畫線工具，您可以使用畫線工具繪製各種圖形，幫助您判斷行情走勢。









在網頁端現貨交易基礎版K線頁面，您可以通過以下步驟使用畫線工具。在合約交易基礎版K線界面，您無需點擊【畫線工具】，系統默認畫線工具出現在K線左側。除此之外，合約其他步驟和現貨一致。





①點擊【畫線工具】，在K線左側將出現各種繪圖工具，包括線段、直線、價格線和斐波那契回調等。









②將鼠標移動到對應工具，單擊後，將鼠標移動到對應幣種的K線圖進行繪製。









③繪製成功後，還可以點擊【快照】按鈕，然後點擊【下載圖片】或【複製圖片】進行分享。













④如果您想要刪除所繪製的圖形，可以單擊圖形，然後點擊【刪除】按鈕即可。













App端，現貨交易的繪圖方式和合約交易一致，我們依然採用現貨舉例。





①進入交易頁面後，點擊右上角k線圖標。













②點擊右上角【圖標設置】按鈕。





③點擊【畫圖】。













④進行圖形繪製，選擇您想要繪製的圖形，然後移動光標到對應K線圖形進行繪製。









⑤繪製成功後，還可以點擊【分享】按鈕，保存到本地或者分享給他人。













⑥如果您想要刪除您所繪製的圖形，可以單擊圖形，然後點擊【刪除】按鈕。



