如何切換MEXC賬號





切換賬號是日常使用頻率較高的功能之一。當您要在不同賬號之間切換時，這一功能能夠極大地減少您重複輸入賬號和密碼的時間，提升使用效率，同時還避免了輸入錯誤的風險，讓您的切換賬號體驗更加流暢和安全。









打開 MEXC 官網首頁並登錄賬號，選擇【個人頭像】中的【切換賬號】。









在切換賬號頁面點擊不同的賬號即可完成切換。您也可以點擊【添加賬號】添加其他賬號。













打開 MEXC App，點擊左上角【個人頭像】，在頁面最下方選擇【切換賬號】進入相應的頁面，進行賬號切換。





在切換賬號頁面右上角點擊【+】可添加其他賬號。









免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。