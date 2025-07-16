地址被篡改？如何充/提幣更加安全？

最近，用戶充值/提現地址被篡改事件頻繁發生，可能原因是用戶電腦受到不法份子植入木馬病毒，或者用戶下載並使用了被惡意修改的瀏覽器軟件以及安裝了惡意瀏覽器插件，還有因為用戶未從官方渠道下載 MEXC 軟件以及第三方聊天軟件。為了幫助用戶預防這些風險，我們整理了一些排查和防範的實用技巧，請用戶提高警惕，加強安全防範，確保充值/提現操作的安全性。 1. 案例1：複製粘貼安全？小心木馬病毒篡改你的剪切板 用最近，用戶充值/提現地址被篡改事件頻繁發生，可能原因是用戶電腦受到不法份子植入木馬病毒，或者用戶下載並使用了被惡意修改的瀏覽器軟件以及安裝了惡意瀏覽器插件，還有因為用戶未從官方渠道下載 MEXC 軟件以及第三方聊天軟件。為了幫助用戶預防這些風險，我們整理了一些排查和防範的實用技巧，請用戶提高警惕，加強安全防範，確保充值/提現操作的安全性。 1. 案例1：複製粘貼安全？小心木馬病毒篡改你的剪切板 用
最近，用戶充值/提現地址被篡改事件頻繁發生，可能原因是用戶電腦受到不法份子植入木馬病毒，或者用戶下載並使用了被惡意修改的瀏覽器軟件以及安裝了惡意瀏覽器插件，還有因為用戶未從官方渠道下載 MEXC 軟件以及第三方聊天軟件。為了幫助用戶預防這些風險，我們整理了一些排查和防範的實用技巧，請用戶提高警惕，加強安全防範，確保充值/提現操作的安全性。

1. 案例1：複製粘貼安全？小心木馬病毒篡改你的剪切板


用戶 A 從 telegram 收到朋友 B 發送給他的轉賬地址，當用戶 A 將地址複製粘貼到提幣頁面時，卻發現與朋友 B 發送給他的地址不一致。


1.1 分析：


地址複製粘貼不一致，因為操作系統剪切板被劫持篡改，系統可能被植入木馬病毒了。

1.2 如何排查：


在您的操作系統中，將測試的地址進行複製，隨後複製到記事本或其他軟件中，比對複製後的地址與目標地址是否一致，若不一致說明您的剪切板已經被全局劫持。

1.3 如何處理：


1.3.1 如您發現在設備中複製粘貼地址都會被劫持，大概率您的設備存在病毒軟件，您需要即時安裝殺毒軟件並掃描處理病毒；還需即時升級系統、安裝系統安全更新。

1.3.2 如以上均無法解決您的問題，您需要進行重裝系統操作。注意，重裝系統將丟失您的所有數據，請謹慎操作，建議您前往線下官方售後點進行重裝系統。

1.4 如何防範：


即時升級設備操作系統（iOS/Android/Windows/macOS），即時安裝系統安全補丁，即時更新瀏覽器版本，安裝殺毒軟件，做好日常掃描殺毒工作。

2. 案例2：手動輸入地址就安全？瀏覽器劫持防不勝防


用戶A在提幣頁面手動輸入轉賬地址，接著點擊了提交，在跳轉出來的二次確認頁面卻發現地址不是剛剛輸入的地址。


2.1 分析:


二次確認頁面的地址不是自己輸入的地址，因為瀏覽器頁面已經被劫持，惡意瀏覽器軟件或瀏覽器插件已經在監控你的輸入內容並悄悄替換了。

2.2 如何排查：


在瀏覽器中，在MEXC平臺進行提款時，都會進行二次地址確認，請仔細查看確認地址與目標地址是否一致，若不一致則瀏覽器界面已經被劫持。您也可以通過搜索引擎測試，在搜索引擎輸入測試提款地址，點擊搜索，等待查看搜索頁面的搜索關鍵詞是否為測試提款地址，若不一致則瀏覽器界面已經被劫持。

2.3 如何處理


如判斷僅在瀏覽器中存在劫持問題，大概率是瀏覽器存在惡意插件，或下載了非正版瀏覽器；如您是官方渠道下載的瀏覽器，請卸載不確定安全的插件，如無法判斷，可卸載全部插件。如您是不是官方渠道下載的瀏覽器，卸載瀏覽器前往官方渠道下載

2.4 如何防範：


在使用各類瀏覽器時，謹慎安裝第三方插件，不安裝非官方市場的不可靠插件。

3. 案例3：每天都在用的聊天軟件，竟然在偷偷修改你的信息


用戶 A 使用 XX 版 telegram 進行聊天，收到來自朋友 B 的信息，朋友 B 讓用戶A給他充值一些 U，並發送了充值地址。用戶 A 按照地址進行了充值，朋友 B 等了許久卻一直未收到轉賬。兩人核對了一下地址，才發現朋友 B 發送的地址與用戶 A 收到的地址並不一致。


3.1 分析:


接收的地址與好友發送的地址不一致，盜版的telegram正在監控你的信息，並篡改了。

3.2 如何排查：


在聊天軟件中，向好友發送地址，與好友的設備收到的地址比對，若不一致則已經被劫持。

3.3 如何處理：


如判斷是第三方聊天軟件存在劫持問題，請您卸載此軟件，並前往telegram官網下載應用。


3.4 如何防範：


使用官方渠道下載的第三方聊天工具，不去第三方平臺下載破解版本，XX特定語言版本等。

4. 案例4：官方渠道下載，安全才能有保障


用戶 A 通過網盤等方式下載了 MEXC App，註冊之後生成充值地址，打算充值一些 USDT，充值之後卻發現遲遲未到賬。聯繫官方客服核實情況，才發現用戶 A 截圖中的地址與平臺為用戶 A 生成的地址不一致。


4.1 分析：


官方 MEXC App 地址界面有明顯的「充值地址安全驗證」字樣，以及顯示合約地址。

4.2 如何排查：


排查安裝 MEXC App 是否是從MEXC官方網站（https://www.mexc.com/download）下載，
或者是否從 Google Play （https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mexcpro.client）下載，
或者是否從 Apple Store （https://apps.apple.com/app/mexc-buy-sell-bitcoin/id1605393003）下載。

4.3 如何處理：


如果判斷安裝的 MEXC 軟件為非官方下載地址安裝的，請您卸載此軟件，並前往 MEXC 官方網站（https://www.mexc.com/download）下載最新版本應用。


4.4 如何防範：


使用 MEXC 官網（https://www.mexc.com/download）下載最新版本應用。

5.結語


隨著加密貨幣的普及，不法份子盜幣手段層出不窮，資金被盜事件屢屢頻發，因此實施細緻的防範措施以保障賬戶安全顯得尤為迫切。本文探討了四種案例及其防範方法，但需要強調的是，防範措施不僅限於這些。您可以根據自身情況和需求採取各種防範措施。加密市場不斷演變，為了時刻領先於不法份子，持續加強安全措施變得至關重要。


