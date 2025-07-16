如何快速查看指定日期K線數據





在日常交易或查看當前行情狀況時，最常用到的工具就是 K 線圖。當您想要查看往期交易時，通常是在 K 線圖上進行左右滑動，來找到您想要查看的日期範圍內的 K 線走勢。





為了方便查找指定日期的 K 線數據，MEXC 上線了快速指定日期 K 線數據的功能，您可以根據自身需求在 K 線上進行日期篩選查找。









目前這一功能在現貨交易和合約交易 Web 端均已上線，本文通過 TradingView K 線圖模式進行演示，基礎版 K 線操作方式一致。









打開 MEXC 官網首頁，選擇【合約交易】下的【USDT本位永續合約】或【幣本位永續合約】，這裡我們以 U 本位為例進行演示。在合約交易頁面 K 線圖上方切換成 【TradingView】模式。









點擊 K 線圖左下角日曆樣式按鈕，在【日期】下選擇您要查看的具體日期和時間的 K 線圖，如 2024 年 4 月 20 日 12 點，輸入完成後點擊【前往到】。









K 線將自動進行跳轉，並在 K 線上以彈窗形式提醒您，您要查找的日期對應的 K 線柱形圖。













依舊在合約交易頁面，將 K 線圖上方切換成 【TradingView】模式。





點擊 K 線圖左下角日曆樣式按鈕，在【自定範圍】下選擇您要查看的周期範圍內的 K 線圖，如 2024 年 4 月 10 日 12 點至 2024 年 4 月 20 日 12 點，輸入完成後點擊【前往到】。









K 線將自動進行跳轉，您通過查看 K 線圖的橫坐標，能夠看到當前頁面 K 線圖顯示的是您查找的時間範圍內的 K 線圖走勢。









免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。