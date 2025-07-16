如何在 MEXC 平臺查找代幣合約地址









每個代幣都有自己的地址。代幣合約地址指一個代幣合約在以太坊或其他區塊鏈上唯一的地址，這個地址由一串數字和字母組成。注意區別，代幣合約地址不是您個人的錢包地址。





代幣合約地址是代幣的唯一標識符，通過區塊鏈瀏覽器搜索代幣合約地址，您可以查看到代幣的相關信息、交易歷史、餘額等記錄。













打開並登錄 MEXC 官網，在右上角【資產】中選擇【充值】。









在充值頁面，選擇幣種和轉賬網絡。我們以 MX 代幣為例進行展示。





在充值地址下方，您可以看到 MX 代幣在以太鏈上的合約地址後 5 位。點擊藍色的合約地址後 5 位，您將跳轉到以太坊區塊鏈瀏覽器。









在以太坊區塊鏈瀏覽器您可以看到 MX 代幣在以太鏈上的完整代幣合約地址。和 MEXC 平臺上的地址後 5 位進行核對是一致的。













我們以 iOS 端為範例來進行展示。





打開 MEXC App，在首頁右下角選擇【資產】。在資產頁面中點擊【充值】。





我們依舊以 MX 代幣為例。在頂部搜索框輸入【MX】進行搜索，選擇【ERC20】網絡，進入充值 MX 頁面。





在充值 MX 頁面下方，您可以看到 MX 代幣在以太鏈上的合約地址後 5 位。點擊藍色的合約地址後 5 位，您將跳轉到以太坊區塊鏈瀏覽器。









在以太坊區塊鏈瀏覽器您可以看到 MX 代幣在以太鏈上的完整代幣合約地址。和 MEXC 平臺上的地址後 5 位進行核對是一致的。









通常來說，用戶在充值時，會通過代幣合約地址來確認，充值的代幣是否正確。請您一定不要通過代幣的名稱或者圖標來進行識別確認，存在釣魚風險。





您在 MEXC 平臺充值代幣時，需要確認該幣種的合約地址與 MEXC 所支持的是否一致，否則您的充值將無法到賬。



