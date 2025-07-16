



跟單交易是一種投資方式，用戶可以複製經驗豐富的交易員的操作，跟隨他們的每一步交易。在跟單交易過程中，選擇一位優秀的交易員對於成功至關重要。













在評估交易員的歷史表現時，不應只關注短期內的高收益，因為長期穩定的回報同樣重要。短期高收益雖然具有吸引力，但可能更多地源於市場波動或運氣，而非交易技巧。相較而言，持續的長期穩定收益更能體現交易員的專業水平。

MEXC 提供全面的表現指標，包括 7 日和 180 日的收益（PNL）、收益率（ROI）以及勝率。這些數據可以幫助您在選擇跟單交易員時做出更加明智的決策。









在【交易員詳情】頁面，您可以通過查看交易員的交易頻次、盈虧比等關鍵數據，分析其交易風格是否與您的投資偏好相符。









交易頻次：指跟單交易員在指定時間段內的平均每周交易次數。有些交易員傾向於短線高頻交易，而另一些更偏向中長期交易。您應根據自身的風險承受能力，選擇適合自己的交易風格和投資目標。





盈虧比：指盈利總額與虧損總額的比值。需要注意的是，高勝率並不一定意味着更強的盈利能力。如果跟單交易員的單次盈利較小，但虧損較大，那麼該交易員可能並不適合您的需求。





註：總勝率 = 所有盈利的已平訂單數量 / 所有已平訂單數量 × 100%









MEXC 平台根據多項表現指標對跟單交易員進行排名，包括收益率、勝率、收益和跟隨者人數。通常，跟隨者人數較多的交易員更具信譽，更受投資者信賴。您還可以發現新晉交易員，或通過關注列表查看您已添加的所有跟單交易員。









需要注意的是，交易員的過往成績並不能完全代表未來的收益表現。因此，建議您合理分配跟單資金，並設置止盈止損，以有效控制資產波動風險。









Web 端和 App 端選擇跟單交易員的操作方式大致相同，以下以 Web 端為例進行講解：





步驟 1：在 Web 端，登錄您的個人賬號，選擇【合約交易】→【跟單】。









步驟 2：向下滑至【頂級交易員】/【全部交易員】。您可以按照高收益率、高收益額、跟單用戶最多或新晉交易員進行篩選查看。









步驟 3：在跟單交易員卡片上，您可以查看交易員的關鍵信息，包括收益率、收益、勝率、跟單幣種、交易頻次、分潤比例和跟單人數。





提示：點擊跟單交易員卡片右上角的 ☆ 按鈕，即可將該交易員加入您的關注列表。









步驟 4：點擊跟單交易員卡片，進入交易員詳情頁面后，您可以查看交易員的詳細信息，包括帶單表現、累計收益、每日交易表現、跟單用戶收益額、合約偏好、帶單交易對和持倉時長。





同時，您還可以瀏覽帶單數據詳情，查看當前帶單和歷史帶單的具體操作記錄。







交易員表現比對：在交易員詳情頁面右上角點擊 VS 按鈕，即可進入交易員表現對比頁面。





這裡，您可以添加多名您看好的跟單交易員，從基本資訊和交易數據兩個維度進行綜合對比。另外，勾選焦點顯示最佳表現，對比表將高亮顯示錶現最佳的數據，方便您更直觀地分析。









步驟 5：點擊您選擇的交易員卡片上的【跟單】按鈕，並設置您的跟單參數以開始跟單交易。輸入跟單資金和賬戶止損。若需高級設置，請點擊【更多設置】。





如果您選擇的交易員跟隨者名額已滿，請點擊【跟單】並開啟空位提醒。開啟后，一旦該交易員有空餘名額，您將收到 PUSH 和站內信通知。













免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。