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MEXC跟單教程（App端）

#初階
#合約
#新手入門
2024.03.29 MEXC
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跟單交易是一種復製其他交易員所進行的交易的過程，包括復製其所有操作。在之前的內容中，我們介紹了網頁端的跟單教程。我們這篇內容從 App 端進行跟單教程的展示。

1. 如何跟單操作


打開 MEXC App 首頁，點擊【更多】，選擇【交易】下的【跟單交易】，進入【MEXC跟單交易】頁面。

在 MEXC 跟單交易頁面中：
  • 您向下滑動頁面可以看到很多的頂級交易員
  • 選擇您喜歡的交易員
  • 點擊他的名片進入【交易員詳情】頁面
  • 點擊【跟隨】進入【跟單參數設置】頁面


在跟單參數設置頁面，選擇您要跟隨交易員進行操作的【跟單合約】，您需要選擇至少一種合約，如下方第一張圖所示。

選擇合約完成後，您可以繼續進行【通用設置】或者【高級設置】。

在通用設置中，您的【跟單資金】至少為 5 USDT。除此之外，您還要設置【跟單模式】、【保證金設置】、【交易員爆倉設置】，以及選擇設置【止盈/止損】。設置完成後點擊【下一步】，核對您的跟單設置信息，沒問題後點擊【提交】完成跟單，即成為跟隨者。

相比通用設置，高級設置增加了【槓桿/滑點設置】，您可以根據自身情況選擇默認或者自定義進行設置。


2. 選擇交易員


在 MEXC 跟單交易頁面，您可以根據不同標準來排序交易員，通過您偏好的交易策略來選擇您喜歡的交易員。

選擇確定交易員後點擊名片進入交易員詳情頁面，在交易員詳情頁面，您可以了解到這個交易員的所有交易相關信息。您可以通過 MEXC 提供的【統計數據】、【帶單數據】和【跟隨者】這些來詳細了解您選擇的交易員。

需要注意的是，交易員過往的成績不代表未來一定能幫助您賺取收益，因此建議您合理分配跟單資金，設置好止盈止損，保證您的個人資產在一定範圍內波動變化。


3. 修改/取消跟單


在 MEXC 跟單交易首頁點擊【我的跟單】，在我的跟單頁面中選擇【我的交易員】，您可以看到自己當前正在跟隨中的跟單交易。您可以點擊【取消跟隨】或者【修改】。

點擊【修改】返回到【跟單參數設置】頁面，您可以重新設置您要進行的跟單合約種類，以及對通用設置或高級設置做出修改。

點擊【取消跟隨】即可停止跟隨當前交易員。


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