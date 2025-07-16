如何更改 MEXC 賬戶綁定的郵箱





為了保護用戶賬戶安全，MEXC 平臺提供了雙重驗證機制，即用戶需要將自己的賬戶在手機、郵箱、谷歌驗證中，至少選擇兩项安全驗證機制進行綁定。





本篇內容為您介紹如何更改您的 MEXC 賬戶綁定的郵箱。如果您想了解如何換綁自己賬戶的谷歌驗證，您可以閱讀《 如何將MEXC的谷歌驗證換綁到新手機 》。









打開並登錄 MEXC 官網，在首頁右上角個人頭像中選擇【安全中心】。









在安全中心頁面，點擊郵箱驗證的右側【修改】按鈕。









填寫新的郵箱地址和驗證碼，輸入舊郵箱驗證碼和谷歌驗證碼/手機短信驗證碼。





填寫完成後，點擊【確定】。完成郵箱更改。









您可以返回安全中心，查看到您綁定的郵箱已經完成更改。





需要注意的是，修改綁定郵箱後24小時內，禁止提幣和法幣出金。













本篇內容在 App 端的操作，使用 iOS 系統手機進行說明，安卓系統操作流程完全一致。





在 MEXC App 首頁，點擊左上角個人頭像，選擇【安全中心】。在安全中心頁面，您可以看到【綁定郵箱】，點擊進入修改郵箱頁面。





輸入新的郵箱地址和驗證碼，輸入舊郵箱驗證碼和谷歌驗證碼/手機短信驗證碼，點擊【確認】，完成郵箱修改。









您可以點擊首頁左上角人像圖標進入【個人中心】，查看已修改後的郵箱地址。









需要注意的是，修改綁定郵箱後24小時內，禁止提幣和法幣出金。



