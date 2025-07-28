《GENIUS 法案》通過：會成為 USDC 反超 USDT 的契機嗎？

近日，美國總統特朗普在白宮正式簽署了《GENIUS 法案》，這一歷史性立法不僅標誌着穩定幣行業正式步入聯邦監管體系，也為全球數位貨幣生態的下一階段發展奠定了制度基礎。 作為首個由美國總統簽署的加密資產相關法案，《GENIUS 法案》通過了長期懸而未決的監管閾值，為美元支持的穩定幣提供了一套清晰、統一且具有可操作性的監管框架，其影響範圍之廣，意義之深，值得深入探討。 1. 核心內容解析，穩定幣邁入合近日，美國總統特朗普在白宮正式簽署了《GENIUS 法案》，這一歷史性立法不僅標誌着穩定幣行業正式步入聯邦監管體系，也為全球數位貨幣生態的下一階段發展奠定了制度基礎。 作為首個由美國總統簽署的加密資產相關法案，《GENIUS 法案》通過了長期懸而未決的監管閾值，為美元支持的穩定幣提供了一套清晰、統一且具有可操作性的監管框架，其影響範圍之廣，意義之深，值得深入探討。 1. 核心內容解析，穩定幣邁入合
近日，美國總統特朗普在白宮正式簽署了《GENIUS 法案》，這一歷史性立法不僅標誌着穩定幣行業正式步入聯邦監管體系，也為全球數位貨幣生態的下一階段發展奠定了制度基礎。

作為首個由美國總統簽署的加密資產相關法案，《GENIUS 法案》通過了長期懸而未決的監管閾值，為美元支持的穩定幣提供了一套清晰、統一且具有可操作性的監管框架，其影響範圍之廣，意義之深，值得深入探討。


1. 核心內容解析，穩定幣邁入合規金融框架


《GENIUS 法案》為美元穩定幣提供了明確監管邊界，首次以國家立法形式對其定義、運營機制、發行條件及風險控制提出硬性要求。核心包括三點：

主體合規：發行機構必須獲得聯邦或州金融監管機構批准；
儲備要求：穩定幣需以 1:1 的美元或等值美債為儲備，禁止結構化融資與非流動性抵押；
運營透明：每月必須發佈審計報告，並接受監管追蹤與執法介入權限。

這不僅意味着合規與非法之間的明確劃分，也為傳統金融機構、支付公司、大型科技平台等正規金融力量提供了進入穩定幣賽道的制度正當性。

2. 法案之外，美元霸權的鏈上延伸


法案並非僅服務於「穩定幣監管」，其深層邏輯仍圍繞美元金融體系自我強化和全球影響力延展。

儲備機制實際上將穩定幣發行機構納入美國短期國債市場的買方隊列。穩定幣增長帶動對 T-bills（短期美債）的需求，將直接緩解財政部在高負債背景下的資金壓力。換言之，鏈上美元的增長，正在反哺傳統美元體系。並且，在鏈上基礎設施逐漸成為跨境支付、貿易結算、金融服務新場域的背景下，《GENIUS 法案》實則加速了美元從「主權貨幣」向「網路貨幣」角色的過渡。

這是一場由監管推動、市場響應、主權延伸構成的合成霸權結構。

3. 穩定幣行業重構洗牌：主流穩幣脫穎而出


3.1 USDC：制度紅利的優先獲益者


Circle 發行的 USDC 多年實踐 1：1 美元及國債儲備，並接受嚴格審計，在合規路徑上已先行一步。Circle CEO 表示，公司將借助法案優勢持續發展，並努力將其融入主流金融體系。從本質看，USDC 將在支付和交易中成為最首選，市場份額預計進一步擴大。

3.2 USDT：規模第一，合規壓力漸增


Tether 的 USDT 雖在規模和市場深度上仍為第一，但在儲備結構、審計制度上與《GENIUS 法案》尚有差距。Tether 的 CEO Paolo Ardoino 表示將在三年內完成合規審計，與《GENIUS法案》要求接軌。作為全球最大穩定幣，若未按時合規，美國監管將施壓其退出關鍵市場。

USDT 的主導地位正面臨真正意義上的挑戰。

3.3 去中心化穩定幣：制度排斥與轉型困境


DAI 為代表的去中心化穩定幣，雖然機制設計強調抗審查與透明性，但由於無法提供鏈下美元儲備、部分資產帶有收益屬性，恐被視為證券類產品，需接受更高強度的合規審查。未來，其生存空間將高度依賴產品定位與制度兼容性的靈活調整。

4. DeFi 與 RWA 生態的結構轉向


《GENIUS 法案》的最大副作用是對鏈上收益模型的全面衝擊。既然穩定幣不能產生利息收益，則鏈上「存幣生息」這一基礎模式將被壓縮。DeFi 協議將不得不轉向非支付型代幣收益結構或基於 RWA 的再構設計。

而在合規驅動下，鏈上真實資產（RWA）板塊將迎來新的爆發契機。透過穩定幣作為清算載體，債券、應收賬款、票據等現實世界資產可實現鏈上發行、交易與託管，推動區塊鏈從「純虛擬資產」系統向「現實金融基礎設施」的轉型，從而獲得更強的價值錨定與資金流動支撐。

5. 全球貨幣政策聯動的分化衝擊


《GENIUS 法案》也對其他國家構成顯著壓力。

美國以「鏈上美元合規化」構建全球金融影響力的新邊界。相比之下，中國的數位人民幣系統強調央行可控與閉環使用邏輯，不適用於跨境、開放系統環境；歐盟則仍在推進 MiCA 框架，但其技術實施和市場影響尚遠不如美元穩定幣先發效應。

在此背景下，一旦美國穩定幣吸引全球開發者與資本流入，將可能形成「美元網路化貨幣」的現實格局。其他國家若不出台配套監管機制，將被動接受以美元為錨的數位金融秩序。

6. 結語：時代之拐點還是維護工具？


《GENIUS 法案》不僅僅是一項穩定幣監管法規。它是美國通過鏈上美元構建全球數位金融統治秩序的戰略宣言。它以合規為手段、以網路效應為槓桿，試圖讓整個區塊鏈生態在美元的護城河內運作。這是一場制度與技術交織、主權與資本共生的現代金融博弈。

對於投資者而言，這意味着合規穩定幣相關資產將迎來重估；對於創業者而言，現在是搭乘制度紅利、重新定位業務鏈條的關鍵節點；而對於觀察者而言，這是一部關於金融未來主權如何分佈的宣言，是美國向世界宣稱「下一代金融主戰場就在鏈上」的宣言。

面對這一全球貨幣政策的聯動分化衝擊，加密資產交易平台需展現出更高的適應性與前瞻性。MEXC 交易所，作為全球領先的數位資產交易平台之一，正透過自身的產品優勢與生態佈局，助力用戶穿越政策週期、捕捉敘事切換帶來的機會。

無論是透過其高效的上幣機制，讓用戶得以及時參與到合規項目與新興概念的早期投資；還是透過低手續費與深度流動性，提升整體交易效率並優化用戶成本結構，MEXC 都在積極構建一個適應「監管時代」的新交易環境。特別是在主權驅動、審計為先的市場新邏輯下，平台所能提供的不僅是工具，更是戰略路徑的橋樑。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法幣穩定幣：通過加密資產和對應的空頭期貨頭寸支持，而非傳統法幣儲備。2）Delta 對沖策略保持穩定：對持有的 BTC、ETH 等現貨資產進行永續和交割期貨對沖，維持價值穩定。3）sUSDe 提供收益機會：質押 USDe 可獲得協議收益分配，2024 年平均年化收益率達 19%。4）多鏈部署廣泛應用：已在 24 條區塊鏈上部署，擁有龐大的用戶基礎和生態系統。5

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：幣安人生（BINANCELIFE）成為史上首個登陸幣安平台的中文 Meme 幣，打破了市場固有認知。2）驚人漲幅：幣安人生（BINANCELIFE）誕生僅 3 天市值從零突破至 1.5 億美元，上線幣安 Alpha 後 1 小時漲幅達 2,000%。3）文化現象：源自「蘋果安卓論」網路梗，創造「開幣安汽車，享幣安人生」熱門話題，獲 CZ 親自互動。4）生態影響：推動 BN

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

TL;DR1）去中心化邊緣智慧：375ai 建構了全球首個去中心化邊緣數據智慧網路，在數據來源進行即時 AI 處理和分析。2）雙產品矩陣：透過 375EDGE 專業節點和 375GO 行動應用，涵蓋從企業級到個人用戶的完整數據擷取場景。3）隱私優先設計：所有數據在邊緣匿名化處理，確保用戶隱私安全的同時提供高品質數據洞察。4）EAT 代幣激勵：推出 EAT 代幣空投計畫，用戶透過部署節點或使用應用程

