當美國參議院以壓倒性票數通過《GENIUS 法案》（Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act）程序性投票時，全球金融市場的神經被瞬間刺穿。這項被冠以「天才」之名的立法，表面上是穩定幣監管框架，實則是美元霸權在數位時代的戰略躍遷。它不僅重新定義了貨幣發行權，更透過穩定幣與國債的深度綁定，構建起一個隱祕而當美國參議院以壓倒性票數通過《GENIUS 法案》（Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act）程序性投票時，全球金融市場的神經被瞬間刺穿。這項被冠以「天才」之名的立法，表面上是穩定幣監管框架，實則是美元霸權在數位時代的戰略躍遷。它不僅重新定義了貨幣發行權，更透過穩定幣與國債的深度綁定，構建起一個隱祕而
新手學院/Learn/精選內容/GENIUS 法...時代的戰略佈局

GENIUS 法案：美元霸權在加密時代的戰略佈局

2025年7月16日MEXC
0m
#行業熱門
The AI Prophecy
ACT$0.02196-3.04%
USDCoin
USDC$1.0002+0.02%

當美國參議院以壓倒性票數通過《GENIUS 法案》（Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act）程序性投票時，全球金融市場的神經被瞬間刺穿。這項被冠以「天才」之名的立法，表面上是穩定幣監管框架，實則是美元霸權在數位時代的戰略躍遷。它不僅重新定義了貨幣發行權，更透過穩定幣與國債的深度綁定，構建起一個隱祕而強大的金融帝國。

1. 什麼是《GENIUS 法案》？


《GENIUS 法案》聚焦於穩定幣的發行與流通。核心內容包括：

1）儲備資產限制：穩定幣發行方需持有 100% 現金及 90 天內到期的美國國債；
2）審計透明度：每月提交第三方審計報告，鏈上儲備證明需實時更新；
3）市場準入：外國穩定幣需在美設立實體並繳納 20% 風險準備金。

從核心內容來看，《GENIUS 法案》的政策意圖超越了單純的風險控制。法案透過強制穩定幣發行方持有美國國債，直接催生了市場對美元及美國國債的結構性需求。這種需求不僅爲美國國債市場提供了新的買家群體，還增強了美元在全球金融體系中的地位。

2. 監管外衣下的國債接盤計畫


這種強制掛鉤製造了雙重綁定：既透過法幣儲備控制加密世界的「美元化」進程，又爲持續膨脹的美債市場鎖定新買家。

資料顯示，當中國、日本等傳統大買家持有美債比例從 34% 降至 26%（2014-2024）時，穩定幣發行商持有的美債規模卻在過去三年暴增 470%，達到 1,200 億美元，相當於比利時整個國家的持有量。這一數據表明，穩定幣已成爲美國國債市場的重要買家之一。

3. 穩定幣與國債的隱祕生態鏈，穩定幣的「合規進化論」


穩定幣與國債的綁定形成了隱祕而強大的生態鏈。2025 年 5 月底，全球穩定幣市場總市值已超過 2,498 億美元，其中 USDT（Tether）以 1,527 億美元的規模佔據主導地位，而 USDC（Circle）則以 615 億美元緊隨其後。


資料顯示，合規穩定幣持有 1,320 億美元美國國債，佔美債市場日均交易量的 18%。其中，持有的 3 個月以內短債佔比達 67%，顯著高於主權基金的 34%。這種短債佔比高的特點，使得穩定幣能夠快速響應市場變化，調整儲備資產結構。

在《GENIUS法案》的推動下，穩定幣市場不僅與國債形成了緊密的生態關聯，更在合規化進程中實現了「二次進化」。穩定幣市場呈現出顯著的結構性分化：

1）合規陣營：USDC、PAX 等迅速調整儲備結構，短期國債持有量分別增至 324 億和 58 億美元；
2）灰色地帶：離岸發行的歐元穩定幣 EURT 規模三個月內暴漲 142%，達 47 億美元；
3）技術升級：85% 的合規穩定幣引入「動態儲備管理系統」，實現美債到期日與贖回需求的算法匹配。

市場用腳投票，對這一變革給予了積極迴應。2025 年上半年，合規穩定幣的交易量佔比從 68% 躍升至 79%，而USDT 等未完全合規產品的市場份額則下降了 9 個百分點，降至 58%。

渣打銀行預測，到 2028 年底，與美元掛鉤的穩定幣流通市值可能飆升至 2 萬億美元。花旗集團的分析則顯示，在「牛市」情境下，穩定幣市場規模可能在 2030 年達到 3.7 萬億美元。這意味著，穩定幣發行商在未來幾年內可能持有的美國國債規模將超過許多主權國家，成爲國債市場的重要參與者。

4. 全球金融版圖的靜默重構


《GENIUS法案》的深層影響，在於其透過穩定幣這一工具，重構了全球金融體系的權力分配格局。

1）貨幣主權讓渡：薩爾瓦多等國家將比特幣列爲法定貨幣，非洲、拉美等新興市場越來越多地使用美元穩定幣進行跨境支付。資料顯示，2024 年非洲穩定幣交易量增長 400%，拉美增長 300%。傳統 SWIFT 系統的跨境支付份額正被穩定幣侵蝕，尤其是在小額高頻交易場景。穩定幣的即時結算特性，使其成爲跨境匯款、國際貿易結算的新寵。

2）監管權力爭奪：市值超 100 億美元的發行方歸聯准會監管，小型發行方由州政府管理。這種分級監管體系，既保證了監管的有效性，又避免了過度干預創新。監管機構透過儲備金審計、反洗錢規則等手段，實現對穩定幣發行方的實時監控。這種監控能力，使得全球資本流動變得更加透明，但也引發了關於隱私權的爭議。

3）技術標準壟斷：USDC、USDT 等頭部穩定幣佔據絕對的市場份額，開發人員構建應用時優先選擇合規穩定幣。這種市場集中度，使得頭部穩定幣發行方獲得了事實上的技術標準制定權。這種壟斷地位，使得新進入者面臨代價高昂的技術門檻。

5. 加密貨幣時代的權力遊戲


《GENIUS 法案》或許會成爲貨幣史上的一個重要轉折點。它既不是簡單的監管創新，也不是純粹的市場保護，而是一場精心設計的制度革命。在這場革命中：

1）美國：透過穩定幣立法，將加密市場轉化爲美債的分銷網路，同時利用技術監控實現全球資本流動的實時監測。財政部長 Scott Bessent 預計，未來數年數位資產將爲美國國債市場帶來高達 2 萬億美元的新增需求。這種需求不僅爲美債市場提供了新的買家群體，還增強了美元在全球金融體系中的地位。

2）新興市場：在享受穩定幣支付便利的同時，面臨貨幣政策自主性被侵蝕的風險。非洲、拉美等地區已成爲穩定幣擴張的前沿陣地，部分國家央行已開始研究央行數位貨幣（CBDC）作爲應對策略。然而，CBDC 的研發與推廣需要時間和資源，短期內難以與成熟穩定幣體系抗衡。

3）全球投資者：在穩定幣與國債的綁定中，面臨新的投資範式。當國債成爲穩定幣的「隱性抵押品」，傳統的風險評估模型需要徹底重構。短期美債代幣化、鏈上理財協議等創新產品，正在重構固定收益市場的投資邏輯。投資者需要重新評估風險與收益的關係，適應新的市場環境。

《GENIUS 法案》的通過，標誌著美元霸權正式進入 2.0 時代。在這場金融博弈中，穩定幣不再是簡單的加密貨幣用例，而是成爲了連接傳統金融與數位世界的橋樑，以及美國維護其全球貨幣地位的重要工具。隨著技術的不斷進步和市場的日益成熟，穩定幣有望在未來的金融體系中發揮更加重要的作用。而《GENIUS 法案》的實施效果，也將成爲觀察這一趨勢的重要窗口。對於全球投資者而言，MEXC 等交易平台將成爲參與這一歷史性變革的重要渠道，提供安全、透明的交易環境，助力投資者把握數位貨幣時代的機遇。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行爲與本站無關。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法幣穩定幣：通過加密資產和對應的空頭期貨頭寸支持，而非傳統法幣儲備。2）Delta 對沖策略保持穩定：對持有的 BTC、ETH 等現貨資產進行永續和交割期貨對沖，維持價值穩定。3）sUSDe 提供收益機會：質押 USDe 可獲得協議收益分配，2024 年平均年化收益率達 19%。4）多鏈部署廣泛應用：已在 24 條區塊鏈上部署，擁有龐大的用戶基礎和生態系統。5

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：幣安人生（BINANCELIFE）成為史上首個登陸幣安平台的中文 Meme 幣，打破了市場固有認知。2）驚人漲幅：幣安人生（BINANCELIFE）誕生僅 3 天市值從零突破至 1.5 億美元，上線幣安 Alpha 後 1 小時漲幅達 2,000%。3）文化現象：源自「蘋果安卓論」網路梗，創造「開幣安汽車，享幣安人生」熱門話題，獲 CZ 親自互動。4）生態影響：推動 BN

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

TL;DR1）去中心化邊緣智慧：375ai 建構了全球首個去中心化邊緣數據智慧網路，在數據來源進行即時 AI 處理和分析。2）雙產品矩陣：透過 375EDGE 專業節點和 375GO 行動應用，涵蓋從企業級到個人用戶的完整數據擷取場景。3）隱私優先設計：所有數據在邊緣匿名化處理，確保用戶隱私安全的同時提供高品質數據洞察。4）EAT 代幣激勵：推出 EAT 代幣空投計畫，用戶透過部署節點或使用應用程

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金