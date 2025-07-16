RWA賽道火熱，能否成爲資本進入加密市場？

24年上半年開始，RWA（Real World Assets,真實世界資產）賽道逐漸成爲區塊鏈行業的新貴熱門概念。根據 Dune Analytics 數據，年初至今，RWA 敘事是增長幅度第二大的敘事，該板塊上漲 117%，僅次於 Meme。其中龍頭 Ondo Finance 原生代幣 ONDO 一週內漲幅超 110%，並領漲整個 RWA 賽道協議，多個項目代幣不斷續創歷史新高。





同時，RWA受到了機構市場的青睞，多家機構報告提及 RWA 的前景，例如波士頓資訊公司、Messari、Binance Research 等，而花旗、貝萊德、富達和摩根大通等傳統金融巨頭紛紛入局。七月中旬，在香港金鐘的中港金融菁英交流中心，來自商務部研究院、港科大以及各大企業和協會的精英們聚集一堂，共同探討數據跨境流動和數字資產的前沿問題。此次座談會特別關注了現實世界資產（ RWA）與數字資產的結合，討論了這一領域的最新發展和潛力。





現實世界資產（RWA）並不是一個全新的概念，而是一個新的賽道。它是現實世界資產與代幣化的結合，代表了傳統資產與 Web3.0 加密資產的融合。RWA 在區塊鏈上代表實際資產進行交易的 Token，是一種現實世界資產在鏈上的映射，包括固定收益資產（如國家債務、公司債）、股權（如房地產、黃金）等。近年的合成資產協議（如Mirror、Synthetic、MakerDAO）和NFT應用（如IP代幣化、藝術品碎片化）均涉及RWA概念。





其應用場景大致包括：





資產代幣化：將傳統資產如房地產、黃金和藝術品等通過代幣化技術在區塊鏈上表示，方便交易和投資。這種方式使得高價值資產的碎片化交易成爲可能，降低了投資門檻。





融資渠道拓展：企業和個人可以通過將真實世界資產抵押，獲取新的融資渠道。例如，通過 RWA 抵押房地產獲取貸款，或通過代幣化藝術品籌集資金。





資產證券化：將實際資產的收益權轉化爲數字證券，通過區塊鏈技術實現透明和高效的交易。這種方式常用於將債券、股權等傳統金融資產進行數字化處理。





DeFi 集成：將 RWA 資產融入去中心化金融（DeFi）平臺，爲用戶提供更多金融產品和服務，例如基於 RWA 的借貸協議和流動性池。





智能合約應用：利用智能合約自動執行和管理 RWA 資產的相關事務，如自動分配收益、管理權利和義務等，提高運營效率和透明度。





舉個最直觀的例子：我們經常用到的USDT就屬於RWA，現實中的美元與鏈上資產進行掛鉤。我們可以繼續展開想象，現實中的資產小到各種樂器，手錶，甚至是限量版球鞋大到房地產理論上都可以在區塊鏈上進行映射。目前關於RWA的實際案例開始已不斷出現在大家的視野中，例如，今年6月份Animoca和Galxy的Co-founder-Yat Siu將自己拍賣獲得的一把曾屬於俄羅斯女皇葉卡捷琳娜二世的小提琴質押給Galxy，然後獲得了上百萬元美金的貸款。所以，對於現實資產持有人來說，這無疑是個好事，可以爲手裡的現實資產提供流動性。對於鏈上用戶來說，無論是Token還是NFT形式持有資產，有實物賦能會更保險，無論是機構的入場還是鏈上數據來看都是呈現增長趨勢。





近年來，數據要素和數字資產交易成爲政策和市場討論的熱點。 各地數據機構的成立 ，標誌著數據要素日益重要。例如，RuiHe Capital 正在籌建 RWA 投行，致力於與持牌交易所和港資金融機構合作，推動 RWA 模式的應用。根據Dune的數據看板，可以明顯看出鏈上相關代幣的Dex總量一直在增加。









同時根據CoinGecko發佈的2024年Q2加密行業報告，RWA賽道在第2季度佔據了網絡流量的11.3%，僅次於排名第一、貢獻14.34%流量的Meme代幣。這些數據表明，RWA賽道正受到越來越多的關注，有望成爲下一個加密財富增長龍頭。RWA.xyz的數據顯示，截至撰稿日，RWA賽道鏈上資產達到117.3億美元，主要集中在私募信貸、美國國債、商品等。各項數據和分析都表明，RWA這一新興賽道正在爆發出強大的生命力。









當然，RWA在快速發展的同時也面臨著一些問題和挑戰：





參與門檻高：對於傳統資產持有者和普通用戶來說進入RWA賽道的認知和技術門檻較高，如果我想將自己的藝術品資產進行代幣化，需要學習非常多的RWA相關技術和區塊鏈上的操作，導致進入難，而且其他RWA服務類產品收費較高。

流動性差：目前各類機構的RWA產品集中在美債和私人信貸，商品類的產品較少，缺乏活躍的二級市場所以導致RWA資產目前在鏈上的交易流動性差。





作爲RWA賽道首個模塊化L2公鏈，Plume Network的出現旨在降低 RWA 門檻，並通過強大的 DeFi 生態系統爲參與者提供一個交流和投資 RWA 的平臺，一方面引入增量用戶，另一方面釋放 RWA 資產鏈上流動性，構建一個充滿活力的生態系統。





Plume Network 基於 Arbitrum Nitro 堆棧構建，可以跟以太坊生態高度兼容，其他以太坊生態的開發者可以直接將應用遷移到Plume鏈上，目前全面支持 ERC-20、ERC-721、ERC-1155、ERC-3643 等多種代幣標準，這樣使得用戶將資產進行代幣化的選擇更多





Plume Network 已完成由 Haun Ventures 領投的 1000 萬美元種子輪融資，Galaxy Ventures、Superscrypt 和 A Capital 等機構參與其中，還獲得了 Injective 的 Eric Chen、Wormhole Labs 的 Anthony Ramirez 和 Eigenlayer 的 Calvin Liu 等天使投資人的支持。目前，Plume 測試網階段已吸引 150 多個項目，涵蓋了收藏品、合成資產、奢侈品、房地產、借貸協議和永續 DEX 等多個領域。值得一提的是，Plume Network 推出的測試網激勵活動吸引了全社區的目光：活動以「全球旅行」爲概念，用戶可通過探索不同國家（生態）、完成旅行任務、邀請好友等方式獲得積分積攢未來空投籌碼。









業內觀點

近期以太坊聯合創始人Vitalik Buterin也在社交媒體上表示，支持將公司股份以代幣形式出售的想法與真實世界資產（RWA）概念相關聯。V神表示他支持RWA，並希望看到更多樣化的RWA在鏈上出現，這樣應用程序就可以使用它們，而不會受制於單一發行者或資產類別的系統性風險。













市場預測

根據花旗銀行報告，預計到2030年，RWA代幣化市場將達到4萬億美元。Centrifuge和MakerDAO等項目已經顯示出RWA的市場潛力。根據波士頓諮詢集團的預測，到2030年，全球金融資產的代幣化市場估計將達到 16 萬億美元，相比較 RWA 賽道當下 60 億美元的市值，在可以預見的未來 RWA 賽道仍擁有巨大增長空間。





總的來說，RWA 作爲連接傳統金融與加密貨幣的橋樑，展現了巨大的發展潛力和廣闊增長空間，並在提高資本效率、降低融資成本、提高市場流動性方面大有用途，其在區塊鏈上的應用將深刻改變金融行業。Plume 作爲首個專爲 RWA 設計的模塊化 EVM L2 網絡，致力於降低門檻、提升流動性並促進合規，預計將推動 RWA 領域的創新和發展。雖然目前 Plume 仍處於測試階段，其未來的主網表現將是關鍵。不論如何，作爲備受社區關注的 RWA 賽道新秀，期待 Plume Network 作爲傳統金融向現代化轉型的重要推手，爲整個行業帶來更多新動能和發展機遇。



