24年上半年開始，RWA（Real World Assets,真實世界資產）賽道逐漸成爲區塊鏈行業的新貴熱門概念。根據 Dune Analytics 數據，年初至今，RWA 敘事是增長幅度第二大的敘事，該板塊上漲 117%，僅次於 Meme。其中龍頭 Ondo Finance 原生代幣 ONDO 一週內漲幅超 110%，並領漲整個 RWA 賽道協議，多個項目代幣不斷續創歷史新高。 同時，RWA受到24年上半年開始，RWA（Real World Assets,真實世界資產）賽道逐漸成爲區塊鏈行業的新貴熱門概念。根據 Dune Analytics 數據，年初至今，RWA 敘事是增長幅度第二大的敘事，該板塊上漲 117%，僅次於 Meme。其中龍頭 Ondo Finance 原生代幣 ONDO 一週內漲幅超 110%，並領漲整個 RWA 賽道協議，多個項目代幣不斷續創歷史新高。 同時，RWA受到
新手學院/Learn/精選內容/RWA賽道火熱...進入加密市場？

RWA賽道火熱，能否成爲資本進入加密市場？

2025年7月16日MEXC
0m
#行業熱門
Allo
RWA$0.004485-1.75%
RealLink
REAL$0.06953+2.17%
Memecoin
MEME$0.001671+1.45%
Ondo
ONDO$0.67914+1.76%
FINANCE
FINANCE$0.0004013+33.32%

24年上半年開始，RWA（Real World Assets,真實世界資產）賽道逐漸成爲區塊鏈行業的新貴熱門概念。根據 Dune Analytics 數據，年初至今，RWA 敘事是增長幅度第二大的敘事，該板塊上漲 117%，僅次於 Meme。其中龍頭 Ondo Finance 原生代幣 ONDO 一週內漲幅超 110%，並領漲整個 RWA 賽道協議，多個項目代幣不斷續創歷史新高。

同時，RWA受到了機構市場的青睞，多家機構報告提及 RWA 的前景，例如波士頓資訊公司、Messari、Binance Research 等，而花旗、貝萊德、富達和摩根大通等傳統金融巨頭紛紛入局。七月中旬，在香港金鐘的中港金融菁英交流中心，來自商務部研究院、港科大以及各大企業和協會的精英們聚集一堂，共同探討數據跨境流動和數字資產的前沿問題。此次座談會特別關注了現實世界資產（ RWA）與數字資產的結合，討論了這一領域的最新發展和潛力。


1.關於RWA

現實世界資產（RWA）並不是一個全新的概念，而是一個新的賽道。它是現實世界資產與代幣化的結合，代表了傳統資產與 Web3.0 加密資產的融合。RWA 在區塊鏈上代表實際資產進行交易的 Token，是一種現實世界資產在鏈上的映射，包括固定收益資產（如國家債務、公司債）、股權（如房地產、黃金）等。近年的合成資產協議（如Mirror、Synthetic、MakerDAO）和NFT應用（如IP代幣化、藝術品碎片化）均涉及RWA概念。

其應用場景大致包括：


  • 資產代幣化：將傳統資產如房地產、黃金和藝術品等通過代幣化技術在區塊鏈上表示，方便交易和投資。這種方式使得高價值資產的碎片化交易成爲可能，降低了投資門檻。

  • 融資渠道拓展：企業和個人可以通過將真實世界資產抵押，獲取新的融資渠道。例如，通過 RWA 抵押房地產獲取貸款，或通過代幣化藝術品籌集資金。

  • 資產證券化：將實際資產的收益權轉化爲數字證券，通過區塊鏈技術實現透明和高效的交易。這種方式常用於將債券、股權等傳統金融資產進行數字化處理。

  • DeFi 集成：將 RWA 資產融入去中心化金融（DeFi）平臺，爲用戶提供更多金融產品和服務，例如基於 RWA 的借貸協議和流動性池。

  • 智能合約應用：利用智能合約自動執行和管理 RWA 資產的相關事務，如自動分配收益、管理權利和義務等，提高運營效率和透明度。

舉個最直觀的例子：我們經常用到的USDT就屬於RWA，現實中的美元與鏈上資產進行掛鉤。我們可以繼續展開想象，現實中的資產小到各種樂器，手錶，甚至是限量版球鞋大到房地產理論上都可以在區塊鏈上進行映射。目前關於RWA的實際案例開始已不斷出現在大家的視野中，例如，今年6月份Animoca和Galxy的Co-founder-Yat Siu將自己拍賣獲得的一把曾屬於俄羅斯女皇葉卡捷琳娜二世的小提琴質押給Galxy，然後獲得了上百萬元美金的貸款。所以，對於現實資產持有人來說，這無疑是個好事，可以爲手裡的現實資產提供流動性。對於鏈上用戶來說，無論是Token還是NFT形式持有資產，有實物賦能會更保險，無論是機構的入場還是鏈上數據來看都是呈現增長趨勢。

2.RWA市場現狀

近年來，數據要素和數字資產交易成爲政策和市場討論的熱點。各地數據機構的成立，標誌著數據要素日益重要。例如，RuiHe Capital 正在籌建 RWA 投行，致力於與持牌交易所和港資金融機構合作，推動 RWA 模式的應用。根據Dune的數據看板，可以明顯看出鏈上相關代幣的Dex總量一直在增加。


同時根據CoinGecko發佈的2024年Q2加密行業報告，RWA賽道在第2季度佔據了網絡流量的11.3%，僅次於排名第一、貢獻14.34%流量的Meme代幣。這些數據表明，RWA賽道正受到越來越多的關注，有望成爲下一個加密財富增長龍頭。RWA.xyz的數據顯示，截至撰稿日，RWA賽道鏈上資產達到117.3億美元，主要集中在私募信貸、美國國債、商品等。各項數據和分析都表明，RWA這一新興賽道正在爆發出強大的生命力。


當然，RWA在快速發展的同時也面臨著一些問題和挑戰：


  • 參與門檻高：對於傳統資產持有者和普通用戶來說進入RWA賽道的認知和技術門檻較高，如果我想將自己的藝術品資產進行代幣化，需要學習非常多的RWA相關技術和區塊鏈上的操作，導致進入難，而且其他RWA服務類產品收費較高。
  • 流動性差：目前各類機構的RWA產品集中在美債和私人信貸，商品類的產品較少，缺乏活躍的二級市場所以導致RWA資產目前在鏈上的交易流動性差。

3.RWA賽道首個模塊化L2公鏈-Plume Network

作爲RWA賽道首個模塊化L2公鏈，Plume Network的出現旨在降低 RWA 門檻，並通過強大的 DeFi 生態系統爲參與者提供一個交流和投資 RWA 的平臺，一方面引入增量用戶，另一方面釋放 RWA 資產鏈上流動性，構建一個充滿活力的生態系統。

Plume Network 基於 Arbitrum Nitro 堆棧構建，可以跟以太坊生態高度兼容，其他以太坊生態的開發者可以直接將應用遷移到Plume鏈上，目前全面支持 ERC-20、ERC-721、ERC-1155、ERC-3643 等多種代幣標準，這樣使得用戶將資產進行代幣化的選擇更多

Plume Network 已完成由 Haun Ventures 領投的 1000 萬美元種子輪融資，Galaxy Ventures、Superscrypt 和 A Capital 等機構參與其中，還獲得了 Injective 的 Eric Chen、Wormhole Labs 的 Anthony Ramirez 和 Eigenlayer 的 Calvin Liu 等天使投資人的支持。目前，Plume 測試網階段已吸引 150 多個項目，涵蓋了收藏品、合成資產、奢侈品、房地產、借貸協議和永續 DEX 等多個領域。值得一提的是，Plume Network 推出的測試網激勵活動吸引了全社區的目光：活動以「全球旅行」爲概念，用戶可通過探索不同國家（生態）、完成旅行任務、邀請好友等方式獲得積分積攢未來空投籌碼。


4.RWA的未來：業界支持與市場預測

  • 業內觀點
近期以太坊聯合創始人Vitalik Buterin也在社交媒體上表示，支持將公司股份以代幣形式出售的想法與真實世界資產（RWA）概念相關聯。V神表示他支持RWA，並希望看到更多樣化的RWA在鏈上出現，這樣應用程序就可以使用它們，而不會受制於單一發行者或資產類別的系統性風險。


MEXC作爲全球領先的加密貨幣交易平臺，也在積極關注並支持RWA賽道的發展。憑藉全網幣種上線速度最快、幣種覆蓋最廣及業界最高的合約流動性的優勢，MEXC爲投資者創造了豐富的投資機會和多樣化流暢化的交易選擇。憑藉其創新的交易服務和先進的技術支持，相信未來MEXC將爲RWA項目的流動性提升和市場拓展提供強有力的助推，助力該領域實現更廣泛的市場應用和發展。

  • 市場預測
根據花旗銀行報告，預計到2030年，RWA代幣化市場將達到4萬億美元。Centrifuge和MakerDAO等項目已經顯示出RWA的市場潛力。根據波士頓諮詢集團的預測，到2030年，全球金融資產的代幣化市場估計將達到 16 萬億美元，相比較 RWA 賽道當下 60 億美元的市值，在可以預見的未來 RWA 賽道仍擁有巨大增長空間。

5.寫在最後

總的來說，RWA 作爲連接傳統金融與加密貨幣的橋樑，展現了巨大的發展潛力和廣闊增長空間，並在提高資本效率、降低融資成本、提高市場流動性方面大有用途，其在區塊鏈上的應用將深刻改變金融行業。Plume 作爲首個專爲 RWA 設計的模塊化 EVM L2 網絡，致力於降低門檻、提升流動性並促進合規，預計將推動 RWA 領域的創新和發展。雖然目前 Plume 仍處於測試階段，其未來的主網表現將是關鍵。不論如何，作爲備受社區關注的 RWA 賽道新秀，期待 Plume Network 作爲傳統金融向現代化轉型的重要推手，爲整個行業帶來更多新動能和發展機遇。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法幣穩定幣：通過加密資產和對應的空頭期貨頭寸支持，而非傳統法幣儲備。2）Delta 對沖策略保持穩定：對持有的 BTC、ETH 等現貨資產進行永續和交割期貨對沖，維持價值穩定。3）sUSDe 提供收益機會：質押 USDe 可獲得協議收益分配，2024 年平均年化收益率達 19%。4）多鏈部署廣泛應用：已在 24 條區塊鏈上部署，擁有龐大的用戶基礎和生態系統。5

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：幣安人生（BINANCELIFE）成為史上首個登陸幣安平台的中文 Meme 幣，打破了市場固有認知。2）驚人漲幅：幣安人生（BINANCELIFE）誕生僅 3 天市值從零突破至 1.5 億美元，上線幣安 Alpha 後 1 小時漲幅達 2,000%。3）文化現象：源自「蘋果安卓論」網路梗，創造「開幣安汽車，享幣安人生」熱門話題，獲 CZ 親自互動。4）生態影響：推動 BN

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

TL;DR1）去中心化邊緣智慧：375ai 建構了全球首個去中心化邊緣數據智慧網路，在數據來源進行即時 AI 處理和分析。2）雙產品矩陣：透過 375EDGE 專業節點和 375GO 行動應用，涵蓋從企業級到個人用戶的完整數據擷取場景。3）隱私優先設計：所有數據在邊緣匿名化處理，確保用戶隱私安全的同時提供高品質數據洞察。4）EAT 代幣激勵：推出 EAT 代幣空投計畫，用戶透過部署節點或使用應用程

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金