Tether十年裡程碑：USDT爲錨，鑄就千億市值

隨著加密貨幣市場的不斷發展，穩定幣的角色也愈發重要。Tether，作爲世界上首個與美元實現錨定的穩定幣，自其誕生以來，已走過十個春秋。時至今日，Tether 憑藉其接近 1200 億美元的市值以及超過 3.5 億的全球用戶，深刻影響著加密行業的發展。


USDT的輝煌戰績

2014 年，Tether 推出了 USDT——首個與美元掛鉤的穩定幣。穩定幣的問世，有效解決了傳統加密貨幣市場價格劇烈波動的難題，爲投資者提供了一個可靠的價值儲存媒介，增強了市場的穩定性。

自誕生以來，USDT 的增長速度一直呈增長態勢。2021 年 8 月，穩定幣板塊市值首次突破 1000 億美元大關，其中，USDT 以超 650 億美元市值排名第一；據 IntoTheBlock 最新數據，USDT 總市值目前突破 1260 億美元，創歷史新高。從市場佔有率和市值上看，USDT 在穩定幣賽道中佔據了絕對霸主的地位。


此外，USDT 的活躍用戶群體也持續壯大。在過去的十二個月中，新用戶數量實現了 24% 的增長，這一增速雖較之前十二個月 50% 的增速有所放緩，但仍保持了上升勢頭。Tether 官方披露目前在全球擁有超過 3.5 億用戶。

始於USDT，野心不止加密行業

Tether，以穩定幣 USDT 起家，正以其獨特的戰略眼光在加密貨幣領域外開闢戰場。從最初的加密貨幣穩定幣發行商，到如今涉足多個領域的綜合性數字金融服務商，Tether 的每一步都充滿了挑戰與機遇。

  • 多元化穩定幣佈局
在 USDT 取得成功之後，Tether 開始著手佈局多元化的穩定幣產品線，以滿足不同市場和用戶的需求。從覆蓋主流貨幣如歐元、人民幣、墨西哥比索的穩定幣，到探索與黃金掛鉤的產品，再到計劃推出掛鉤阿聯酋迪拉姆的穩定幣，Tether 的每一步戰略都捕捉到了市場的需求。這些產品的相繼問世，不僅極大地豐富了 Tether 的穩定幣產品生態，更在競爭激烈的加密貨幣市場中贏得了更多籌碼。

  • 進軍新領域，佈局多元投資
2023年，Tether 在加密貨幣挖礦領域取得重要進展，參與了薩爾瓦多的“火山能源”的比特幣挖礦業務，併爲此投資了 10 億美元。同時，Tether 也在烏拉圭建立了比特幣礦場。

不止於此，Tether CEO Paolo Ardoino在採訪中透露，Tether資金充足，正積極進軍包括人工智能在內的多個新領域，並計劃向科技巨頭微軟、谷歌和亞馬遜發起挑戰。在人工智能領域，Tether 已經邁出了實質性的步伐。該公司收購了神經植入技術初創公司 Blackrock Neurotech 的多數股權，並投資了數據中心運營商 Northern Data Group 。此外，Tether 投資版圖延伸至其他領域。例如，該公司曾向拉美農業巨頭 Adecoagro 投資 1 億美元；同時，Tether 還將業務拓展到教育計劃等領域。

值得一提的是，有數據統計表明， Tether 持有超過 970 億美元的美國國債，創歷史新高。

  • 合規建設
合規建設始終是加密貨幣行業的核心話題，尤其是伴隨著《Lummis-Gillibrand 支付穩定幣法案》與《MiCA》法案的出臺，對 Tether 提出了更多的要求。事實上，Tether 一直在積極響應這些變化，不斷強化其合規體系。此前，Tether 在監管趨嚴的態勢下加大了遊說投入，並於今年 8 月宣佈計劃在未來一年內將員工規模擴大一倍，以加強合規等關鍵領域的實力。

十年輝煌，未來可期

十年風雨兼程，Tether 已蛻變成爲多元化發展於一身的金融巨擘。根據 Tether 第二季度審計報告顯示，Tether Holdings 在 2024 年上半年淨利潤達到 52 億美元，創下歷史新高。其中，第二季度的淨營業利潤爲 13 億美元，創下了迄今爲止的最高季度利潤。

MEXC 作爲行業領先的交易平臺，爲用戶提供了豐富且活躍的 USDT 交易對，確保用戶能夠在平臺上輕鬆實現 USDT與其他加密貨幣的高效轉換。同時，MEXC 採取了多重安全防護措施，包括但不限於先進的加密技術、嚴格的身份驗證流程等，讓交易安全無憂。

