常見的交易基本面分析





基本面分析是投資的真正基礎，適用於所有資產類別。在傳統金融市場的交易中，基本面分析是指評估資產內在價值以及分析將來可能影響價格的因素。這種分析以宏觀經濟、微觀經濟、財務報表和行業趨勢為基礎，整體上分為兩大類：自上而下和自下而上。





加密貨幣的基本面分析和傳統金融市場的基本面分析稍顯不同，並且也沒有和傳統市場基本面分析一樣成熟。在加密貨幣的基本面分析中，通常我們可以採用以下方式：①鏈上指標②項目分析③代幣分析。這三種方式既適用於加密貨幣合約交易，也適用於加密貨幣現貨交易。









①活躍地址





分析區塊鏈網絡上的活躍地址可以提供用戶參與的相關情況。隨着時間推移活躍地址增加，表明網絡用戶數增長，可以考慮持有該項目資產，而活躍地址減少表明用戶數減少，可以考慮減少持有該項目資產。分析活躍地址，可以跟蹤每天或每周在網絡上發送或接收資產的唯一地址的數量。考慮活躍地址隨時間的變化率並將其與其他指標（例如交易量）進行比較也很重要。跟蹤區塊鏈上的活躍地址，一般可以通過跟蹤該項目的區塊鏈瀏覽器，如 Etherscan 。





②哈希率





需要注意，哈希率指標只適用於基於POW（工作量證明）的加密貨幣，如比特幣、以太坊、比特現金等。在工作量證明網絡中，礦工負責驗證交易並為網絡安全進行加密。他們通過使用算力強大的計算機解決複雜的數學難題來完成這項任務。哈希數據即找到每個謎題的解決方案，因此哈希率是處理交易總計算能力的衡量標準。一個安全的網絡會有更高的哈希率，就下圖的比特幣而言，哈希率與比特幣的挖礦難度呈正相關，並會跟隨其價格的走向發生變化。





數據來源於：Bitinfocharts





③總鎖定價值（TVL）





總鎖定價值（TVL）專門用于衡量一個DeFi（去中心化金融）項目，TVL是英文 Total Value Locked的縮寫 ，它泛指一個 DeFi 平台中用戶所抵押、被鎖定的加密貨幣資產價值。投資者可以使用TVL數據，比較不同的DeFi項目增長情況。通常TVL越高表明該項目的受歡迎程度越高，TVL越低該項目的市場關注度越低。常見的查詢TVL平台如：DeFiLlama 。









①白皮書





白皮書是項目的基本資料，用於闡述項目背景、項目原理、項目發展、團隊構成以及項目路線圖等。因此，白皮書就如同公司運行的商業計劃一樣，是項目的融資核心。一個區塊鏈項目的白皮書，就是項目官方向市場展示商業模式、技術實力、團隊能力、發展前景的公告，是我們判斷這個項目好壞優劣的重要依據。





②團隊背景





項目團隊背景是項目分析的重要組成部分。首先，如果團隊過去開發過類似的產品，或者擁有成功開發項目的經驗，這可以增加投資人的信心。其次，團隊中是否有行業領袖？比如以太坊有V神這樣的行業巨擘，YFI有AC這樣的技術大拿。如果一個項目中有出名的行業領袖，那這個項目大概率是個精品項目。第三，投資方背景。投資方是項目的重要合作夥伴，實力較強的投資方能夠為項目帶來技術扶持、人才助力和行業資源對接等系列配套服務。通常實力較強的加密貨幣投資方有：Andreessen Horowitz (a16z)、Multicoin Capital Multicoin Capital、 DCG (Digitial Currency Group)等。





③競爭對手





在投資該項目前，可以先了解項目嘗試解決的問題或者是希望發展的方向。如果在該賽道，項目方沒有競爭對手，那麼該項目很大程度上可能是具有創新性的項目，未來極有可能成為該賽道的龍頭，那麼項目代幣估值充滿想象空間。如果有競爭對手，可以看看競爭對手在行業的估值如何，再根據項目的團隊背景、資方、創新性等項目要素大致預判該項目的市值可能情況。





④新聞分析





新聞也將一定程度上影響項目代幣的價格波動。如果某黑天鵝事件出現，那麼項目代幣的價格很可能出現大幅度下跌，比如某DeFi項目資金被盜。但如果出現一些正面新聞，那麼代幣價格也可能大幅上揚，比如SEC裁定XRP不是證券。除此之外，宏觀經濟數據也在一定程度上影響加密貨幣的價格波動。因此，我們需要時刻關注項目新聞和宏觀經濟數據，以防出現黑天鵝事件。





註：加密貨幣新聞和宏觀經濟數據可以在MEXC官網查看，點擊官網左上角『市場』-『宏觀數據』即可查看。













①市值和完全稀釋估值





市值和完全稀釋估值之間存在較大差別，完全稀釋估值指的是所有代幣都在流通中的協議總市值，對於那些希望長期持有某項目資產的人，了解這個區別可能非常有價值。如果該項目的市值和其完全稀釋估值之間有很大差別，這意味着有大量代幣尚未進入流通。因此，投資者應該認識到，這些新代幣進入市場後，可能會造成相當大的拋售壓力。





新上線項目經常存在這種情況，因為代幣流通供應往往只占總供應的一小部分。舉個例子，Curve發布CRV代幣時，代幣交易價格達到15-20美元，協議的完全稀釋估值超過500億美元。這比當時以太坊還要高！很顯然過高的估值是不合理的，市場很有可能會下跌進行自我修正。而反過來過低的估值也可能會引發該項目代幣的上漲。





②賺取和銷毀機制





通常項目白皮書中會規定該項目代幣的賺取和銷毀機制。一般來講，參與項目活動和質押項目代幣可以賺取更多的代幣。銷毀機制的出現控制了代幣總供應量和避免了通貨膨脹。常見的銷毀手段包括：回購市場代幣、交易手續費銷毀。在進行項目投資之前，一定需要弄清楚項目的賺取和銷毀機制，以免出現無限代幣產生等不利因素。









加密貨幣的基本面分析十分重要，可以彌補技術面分析的弊端，是投資者必須掌握的基本技能之一。在決定投資或持有某項目代幣時，建議對項目基本面做一個完整了解。但需要注意，有的時候項目基本面非常好，但項目代幣可能並不會上漲，這時建議配合使用技術分析。



