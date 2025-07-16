現貨交易記錄中的概念解析





在現貨交易頁面下方，您可以看到當前委託、歷史委託、歷史成交和當前持倉等交易記錄，本文將介紹這幾種交易記錄中的複雜概念，簡單概念將不會展開介紹。









在當前委託頁面，您可以看到當前委託訂單的交易明細，包括交易對、時間、類型、方向、價格、訂單數量、委託金額、完成度和觸發條件。





1.1 類型









1.2 完成度





完成度是指訂單的完成進度，通常由百分比表示。當完成度為100%時，表示訂單全部完成。









歷史委託將展示180天內的近100條委託訂單記錄，包括成交和已取消的委託訂單。具體信息包括：交易對、時間、類型、方向、成交均價、價格、成交數量、訂單數量、委託金額和成交金額。





2.1 成交均價和價格





在歷史委託詳情中，成交均價和價格是相關聯的概念。成交均價是指實際您的訂單成交價的平均值，當委託總量較大時，訂單可能會被拆分為多個小訂單依次成交，每個小訂單的成交價格可能有所不同，這些實際成交價格的平均值就是成交均價。價格是指您下單時輸入的期望成交價格，如果是限價委託和限價止盈止損委託，那麼價格等於您輸入的價格；如果您選擇的是市價委託，您會以市場最優價格成交，最終價格取決於實際交易結果。





2.2 成交數量和訂單數量





成交數量和訂單數量也是一組相關的概念。訂單數量是指在下單時輸入的期望成交數量，由於行情波動，一筆訂單可能不會一次成交，會被拆分為小訂單依次成交，實際已經成交的數量會顯示在成交數量。當成交數量等於訂單數量時，訂單便完全成交。









2.3 委託金額和成交金額





委託金額和成交金額和上面兩組概念息息相關，委託金額=價格*訂單數量，成交金額=成交均價*成交數量。

委託金額代表您下單時的期望訂單總價值，成交金額代表了實際成交訂單的總價值。









在歷史成交界面，您將看到180天內的近100條已成交的訂單記錄。具體信息包括：交易對、成交時間、方向、成交均價、成交數量、成交金額、角色和手續費。





3.1 角色





角色分為Maker和Taker，Maker也稱掛單者，是指設置委託單掛出，限定其價格和數量，等待其他用戶與之成交，掛單為市場增加了流動性；Taker也稱吃單者，吃單是主動和已掛出的限價單或者市價單直接成交，吃單消耗了市場流動性。





3.2 手續費





手續費是指買賣交易的相關費用。









在當前持倉頁面，可以看到您持倉代幣的相關信息，包括：通證名稱、持倉數量、當前凍結、平均買入價、最新價、預估持倉成本、預估當前價值、預估未實現盈虧。





4.1 預估持倉成本和預估當前價值





預估持倉成本是指您的代幣購買成本，預估持倉成本=持倉數量*平均買入價。平均買入價越低，持倉成本也就越低。

預估當前價值和最新價與持倉數量相關，預估當前價值=持倉數量*最新價。





4.2 預估未實現盈虧





預估未實現盈虧是指您的當前賬面盈虧，通常由阿拉伯數字和百分比表示，預估未實現盈虧=預估當前價值-預估持倉成本。



