CFX 強勢翻倍！穩定幣戰略與技術升級如何驅動 Conflux 崛起？

2025 年 7 月，Conflux 原生代幣 CFX 實現價格翻倍，引發市場強烈關注。這一輪上漲不僅是短期行情的反彈，更揭示出 Conflux 網路在穩定幣發行、跨鏈相容性與生態重構方面的多重策略佈局正在取得實質進展。本文將從基本面邏輯、技術升級路線、市場反應和長期潛力等維度，對 CFX 的這輪行情展開深度分析。









MEXC CFX 根據資料，CFX 在 7 月中旬從約 0.14 美元迅速上漲至 0.28 美元，漲幅接近 100%，成為近期漲勢最強勁的公鏈項目之一。特別是在 7 月 22 日，在 24 小時內由約 0.11 美元飆升至 0.24 美元，單日漲幅高達 115%，市值突破 10 億美元，交易量激增至 17 億美元以上，創下近一周交易活躍度與漲幅雙高記錄。









這輪上漲並非無的放矢，而是由 Conflux 官方一系列利多消息引發的市場共振。最核心的兩個資訊為：離岸人民幣穩定幣計畫和 Conflux 3.0（Tree‑Graph）升級。













據 CoinDesk 報導 USDC ，Conflux 聯合 AnchorX 和 Eastcompeace 推出人民幣計價穩定幣 AxCNH，首期將在哈薩克、東南亞等地區進行試點。該計畫已獲得哈薩克監管機構的原則批准，並與 TokenPocket 合作建造使用生態。AxCNH 不同於傳統 USDT 模式，錨定離岸人民幣，致力於為「一帶一路」沿線國家提供鏈上跨境支付能力。其推出標誌著 Conflux 正在從技術平台走向現實世界的金融結算基礎設施提供者。這項策略不僅拓展了人民幣國際化的鏈上路徑，也為 Conflux 開啟了合規金融場景下的新藍海。









Conflux 計劃於 2025 年 8 月上線的 3.0 升級將大幅提升網路效能與開發者相容性。其主要特性包括：





並行處理架構支援 15,000 TPS；

支援鏈上 AI 智能體運行，增強智慧化自動交易能力；

與 EVM 完整相容，支援以太坊生態的合約和工具直接部署。





現實資產（RWA） 這項升級將使 Conflux 在吞吐率、開發者可用性、智慧化程度方面全面對標甚至超越其他主流公鏈，為穩定幣與應用提供高效的運作基礎。









除了技術層面的突破，Conflux 也正在加速生態層面的佈局，特別聚焦於以下兩個板塊：









穩定幣的推出只是起點，Conflux 同步建置包括借貸（類似 Aave）、穩定幣兌換池（類似 Curve）與收益聚合平台（類似 Yearn）的原生 DeFi 模組，打造出一個穩定幣驅動的完整金融閉環。此舉有助於推動 CFX 在 DeFi 場景中的鎖倉量持續成長，並增強鏈上資金黏性。









Conflux 已與多家 Web3 企業達成初步協議，計劃引入房地產所有權憑證、碳信用積分等現實世界資產上鏈。穩定幣的存在將為 RWA 提供鏈上清算媒介，提升其流通性與市場化程度。

























CFX 的這一輪上漲雖然起始於利好驅動，但後續的市場反應顯示出更多「中期預期重估」的特徵：





FX/BTC 交易對連續 7 天上漲，顯示其漲幅非比特幣同步性反彈；





CFX 選擇權市場隱含波動率快速上升，交易者押注行情延續；





這反映出 Conflux 這次不僅打動了投機盤，更開始吸引中長期資金佈局者。













CFX 此輪翻倍行情並非曇花一現，而是 Conflux 在穩定幣、跨境結算、RWA 資產鏈上化與技術架構革新等多條主線上同時推進所釋放的「基本面勢能」。這一波上漲不僅吸引了投機盤的短線入場，更逐步喚醒市場中長期價值的再定價。未來，隨著 Conflux 3.0 正式上線、AxCNH 穩定幣實質流通，以及更多現實資產的鏈上映射落地，CFX 有望躋身高性能、強合規、高活躍度的 Layer 1 主流陣營。













