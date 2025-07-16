謹防在Telegram上的詐騙









Telegram中近期出現多種類型的詐騙，用戶需要提高警惕，謹防被騙。以下幾類詐騙形式在Telegram中很常見，如您遇到如下情況請註意風險。









Telegram中可能隨時會有陌生人私信您，如果有人推薦項目讓您轉賬或讓您註冊不明軟件，請提高警惕，避免造成資金損失或被盜取信息。您可能也會收到不明來路的鏈接或者陌生文件，文件名多為官方公告或黃色信息，此文件很可能是木馬病毒，切勿輕易下載點擊。陌生人私聊不要輕易相信，如果被打擾可以選擇屏蔽；無故給您發送的陌生文件、鏈接不要輕易點擊；













App的官方渠道驗證在 「幫助與支持」->「官方驗證渠道」





Web的官方渠道驗證在網站最底部 「支持」->「官方驗證渠道」









Telegram中有不少假冒的官方社群，群內多為機器人和騙子賬號，騙子可能會在群內發布數字資產置換、將資金提至錢包賺取收益、掃碼領取空投等各類虛假投資誘導信息，切勿相信，也不要點擊群內的陌生鏈接及操作教程。務必保護好個人財產，防止上當受騙。

















如果您想購買或出售USDT盡量不要私下交易，謹防被騙。如果有人私信主動聯系您低價換購USDT或高價收購USDT，或者遇到假冒官方人員的擔保交易，請您提高警惕，防止不必要的資金損失。私下交易的安全無法保障且通常多為詐騙，您可以在官方交易平臺進行買賣虛擬貨幣。









Telegram中如有人發送違規圖片及視頻，提供盜竊USDT、黑名單USDT等違規信息，以及不明項目廣告和賭博信息，請勿相信，您可以選擇直接屏蔽此人消息或群內@管理員進行舉報。









詐騙人員可能會冒充你的好友，以恢復賬號為理由，向您索要您的Telegram聊天界面截圖，一旦您提供，您的登陸驗證碼（Login code）將會泄露，詐騙人員可能通過登陸驗證碼登陸您的賬戶。或冒充好友與您借款，或索要其他信息，您需要仔細鑒別。









請用戶註意，目前Telegram沒有提供中文安裝程序，第三方搜索引擎查找到的中文安裝程序大部分存在後門，請不要使用。









詐騙人員通常會註冊與管理員相近用戶名的賬號，來進行詐騙。例如O與0（英文O與數字0相近）、l與I（英文l與大寫英文i相近）等。









总结以上内容，我们提出以下建议，以帮助您避免Telegram上的诈骗和损失：









為了您的帳戶安全，我們鼓勵您設置密碼以進行雙因素身份驗證。僅當您的帳戶嘗試登錄新的 Telegram 客戶端時才需要此密碼。









第三方客戶端可能可以控制您的帳戶、閱讀您的整個聊天記錄並收集您的設備信息，甚至會替換您在軟件聊天中發送的轉賬地址等其他聊天內容。因此，為安全起見，請到官網下載TG。









請謹慎使用 Telegram 機器人，不要泄露個人數據，包括姓名、用戶名、電話號碼、電子郵件地址、密碼或任何可用於識別您身份的信息









如果您想將錢包地址發送給某人，請通過多次驗證檢查地址。最好將錢包二維碼截圖發送給他人。









定期查看登錄Telegram的設備，對異常設備強制下線。









添加聯系人時，您可以取消選中默認選中的共享我的電話號碼選項。









您可以設置不在您的聯系人列表中的聯系人不能加入群組，以降低被拉入詐騙群組等被騙風險。另外，不建議您使用「添加附近的人」功能。









建議您關閉Telegram的自動下載文件功能，這可以避免自動下載到病毒文件等。



