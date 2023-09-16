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一文了解什麽是 Telegram Bot

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2023.09.16 MEXC
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Telegram 作為全球最出名的社交軟件之一，擁有超過 8 億的用戶量，每天新增註冊量超過 250 萬。由於其通訊加密受到廣大用戶喜愛。

Telegram 的機器人一直是其主要功能之一，很多群組通過第三方機器人來進行自動化管理，驗證、剔除廣告人群。

在 Discord 被區塊鏈項目方大規模使用前，早期的社群都在 Telegram 中，上一輪牛市以 DeFi 為代表的項目基本上都使用 Telegram 建立群組，和用戶們進行溝通交流。NFT 和 GameFi 崛起後使用習慣逐漸轉移到 Discord。

Telegram Bot 是基於 Telegram API 和 SDK，開發構建的可以在 Telegram 聊天中響應用戶指令和關鍵詞的機器人。

1. Wallet


Telegram 的內置非托管錢包，用戶在 Telegram 中直接通過銀行卡購買 Token，接收、交易 Token 以及將其發送到其他錢包，在 Telegram 上購買產品和服務。

對於非區塊鏈用戶來說，錢包普及和使用一直是一個難以消除的門檻， Telegram 消除了這一門檻，為 8 億用戶提供了更加方便快捷的入門體驗。


2. UniBot


Unibot 是一個允許用戶通過 Telegram 進行 DEX 交易的機器人。

2.1 團隊與合作


創始人 James Prestwich，資深區塊鏈開發者和創業者，曾創立跨鏈協議 Summa，並參與了以太坊 2.0 的研究和開發。

合作夥伴：Uniswap 提供交易服務和數據接口；Flashbots 提供 MEV 防禦技術和解決方案； CoinGecko 提供代幣價格、流動性、交易量等信息。

2.2 特點


  • 比 Uniswap 速度快 6 倍。
  • 新用戶更容易學習和使用。
  • 用戶可以在一個界面進行趨勢了解、檢查安全並進行交易。

2.3 代幣


發行了自己的代幣 UNIBOT，總量 100 萬枚。其中 50% 空投給舊版 UNIBOT 持有者，25% 分給團隊和開發者，15% 用於營銷，10% 用於流動性挖礦。買賣稅費各 5%，交易 1% 稅。

UNIBOT 當前價格 150.34 美元，峰值約 200 美元。持有地址約 6600 個。


截止目前，根據 Dune 數據統計來看，UNIBOT 代幣市值 1.5 億美元，峰值時約 2.1 億美元。


代幣在 Uniswap 上進行交易，當前流動約 703.8 萬美元，其中稅收的流動性約 248.7 萬美元，占比 35.33%，下圖所示的橙色區域。


2.4 收益來源


  • 25% 的團隊 UNIBOT 代幣分配。
  • 1% 的交易手續費，用於回購和銷毀 UNIBOT 代幣。
  • 提供跟單交易服務，用戶需要支付一定數量 UNIBOT 代幣才能跟隨其他交易者的策略和操作。
  • 提供 DEX 限價單服務，用戶需要支付一定數量 UNIBOT 代幣才能設置目標價格並在價格達到時自動執行交易。

2.5 數據信息


根據 Dune 數據統計，UniBot 占據 Telegram Bot 類型項目約 84% 的市場份額。


根據官網顯示，當前總交易量達到 2.62 億美元，這一數據和 Dune 統計數據相近。截止目前共產生交易 40.2 萬筆，費用 1426.8 以太坊，項目收入 685.4 萬美元。


每日使用機器人用戶約 1700～2000 人，主要以老用戶使用居多。每日產生 8000 多筆交易。每日收益約 18 萬美元。


截止目前，用戶總數 1.37 萬，平均每日 2000 人使用，平均每人產生 29 筆交易。通過餅狀圖可以看出，絕大多數用戶交易不超過 5 次，僅交易 1 次占比 27.3%。


3. 如何在 MEXC 購買 UNIBOT 代幣


MEXC 目前提供 UNIBOT 代幣的現貨交易，您可以直接使用 USDT 進行購買。

Web 端


打開 MEXC 網站並登錄個人賬號，在右上角搜索框中輸入 UNIBOT，點擊【交易】下的 UNIBOT/USDT 交易對，跳轉到 UNIBOT 的交易界面，開始交易行為。


App 端


在 MEXC App 首頁搜索框輸入 UNIBOT，點擊現貨下的 UNIBOT/USDT 交易對，進入交易頁面。點擊買入或賣出進行交易。


註：本文中所使用到的數據圖表，均來自第三方數據統計分析網站 Dune Analysis，更多數據可前往網站自行查看。


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