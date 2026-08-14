ZINC 今日价格

ZINC (ZINC) 今日实时价格为 $ 0.984125，过去 24 小时内变化了 2.89%。当前 ZINC 兑 USD 的汇率为 $ 0.984125 每 ZINC。

ZINC 目前市值在 $ 294,563 排名第 #-，流通供应量为 377.64K ZINC。过去 24 小时内，ZINC 的交易价格在 $ 0.877759（低点）和 $ 1.046（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 26.16，而历史最低价为 $ 0.625313。

短期表现方面，ZINC 在过去一小时内波动了 +2.65%，过去7 天内波动了 -7.86%。过去一天，总交易量达到 $ 18.61K。

ZINC（ZINC）市场信息

市值 $ 294.56K$ 294.56K $ 294.56K 成交量（24H） $ 18.61K$ 18.61K $ 18.61K 完全稀释市值 $ 373.15K$ 373.15K $ 373.15K 流通量 377.64K 377.64K 377.64K 总供应量 379,172.878824567 379,172.878824567 379,172.878824567

ZINC 的当前市值为 $ 294.56K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 18.61K。ZINC 的流通量为 377.64K，总供应量是 379172.878824567，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 373.15K。