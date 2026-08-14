yuki 今日价格

yuki (YUKI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0,32%。当前 YUKI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 YUKI。

yuki 目前市值在 $ 32.039 排名第 #-，流通供应量为 774,95M YUKI。过去 24 小时内，YUKI 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，YUKI 在过去一小时内波动了 +%0,08，过去7 天内波动了 +%9,38。过去一天，总交易量达到 --。

yuki（YUKI）市场信息

市值 $ 32,04K$ 32,04K $ 32,04K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 41,34K$ 41,34K $ 41,34K 流通量 774,95M 774,95M 774,95M 总供应量 900.000.000,0 900.000.000,0 900.000.000,0

yuki 的当前市值为 $ 32,04K, 它过去 24 小时的交易量为 --。YUKI 的流通量为 774,95M，总供应量是 900000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 41,34K。