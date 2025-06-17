YU 价格 (YU)
今天 YU (YU) 的实时价格为 0.999062 USD。目前其市值为 $ 37.96M USD。YU 兑换 USD 的价格为实时更新。
YU 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- YU 当天价格变化为 -0.11%
- 其循环供应量为 38.00M USD
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今天内，YU 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0011230972042492。
在过去30天内，YU 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，YU 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，YU 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0011230972042492
|-0.11%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
YU 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.01%
-0.11%
-0.13%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
$YU is part of Yala, a native Bitcoin liquidity protocol that channels BTC into yield opportunities across DeFi and RWAs. Bitcoin holders unlock capital through self-custodial, liquidation-free borrowing by minting $YU, a BTC-backed liquidity asset (stablecoin). In this process, they pay a stability fee directly to $YU depositors, effectively exchanging BTC-backed exposure for portable, capital-efficient liquidity and access to yield without giving up ownership. Yala’s SmartVault module manages system risk and ensures efficient yield distribution.
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|1 YU 兑换 VND
₫26,290.31653
|1 YU 兑换 AUD
A$1.51857424
|1 YU 兑换 GBP
￡0.72931526
|1 YU 兑换 EUR
€0.85919332
|1 YU 兑换 USD
$0.999062
|1 YU 兑换 MYR
RM4.23602288
|1 YU 兑换 TRY
₺39.35305218
|1 YU 兑换 JPY
¥144.49433706
|1 YU 兑换 RUB
₽78.3264608
|1 YU 兑换 INR
₹86.1690975
|1 YU 兑换 IDR
Rp16,378.06295328
|1 YU 兑换 KRW
₩1,362.9703335
|1 YU 兑换 PHP
₱56.6967685
|1 YU 兑换 EGP
￡E.50.07298744
|1 YU 兑换 BRL
R$5.48485038
|1 YU 兑换 CAD
C$1.3487337
|1 YU 兑换 BDT
৳122.12533888
|1 YU 兑换 NGN
₦1,544.14023658
|1 YU 兑换 UAH
₴41.5110261
|1 YU 兑换 VES
Bs101.904324
|1 YU 兑换 PKR
Rs282.77450848
|1 YU 兑换 KZT
₸512.0692281
|1 YU 兑换 THB
฿32.48949624
|1 YU 兑换 TWD
NT$29.45234776
|1 YU 兑换 AED
د.إ3.66655754
|1 YU 兑换 CHF
Fr0.80924022
|1 YU 兑换 HKD
HK$7.83264608
|1 YU 兑换 MAD
.د.م9.10145482
|1 YU 兑换 MXN
$18.91224366