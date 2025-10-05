ynUSD Max（YNUSDX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 1.023 $ 1.023 $ 1.023 24H最低价 $ 1.027 $ 1.027 $ 1.027 24H最高价 24H最低价 $ 1.023$ 1.023 $ 1.023 24H最高价 $ 1.027$ 1.027 $ 1.027 历史最高 $ 1.027$ 1.027 $ 1.027 最低价 $ 0.997125$ 0.997125 $ 0.997125 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -0.00% 漲跌幅（7D） +0.51% 漲跌幅（7D） +0.51%

ynUSD Max（YNUSDX）当前实时价格为 $1.026。过去 24 小时内，YNUSDX 的交易价格在 $ 1.023 至 $ 1.027 之间波动，市场活跃度显著。YNUSDX 的历史最高价为 $ 1.027，历史最低价为 $ 0.997125。

从短期表现来看，YNUSDX 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 -0.00%，过去 7 天内累计变动为 +0.51%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

ynUSD Max（YNUSDX）市场信息

市值 $ 89.65K$ 89.65K $ 89.65K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 89.65K$ 89.65K $ 89.65K 流通量 87.42K 87.42K 87.42K 总供应量 87,421.65687268265 87,421.65687268265 87,421.65687268265

ynUSD Max 的当前市值为 $ 89.65K, 它过去 24 小时的交易量为 --。YNUSDX 的流通量为 87.42K，总供应量是 87421.65687268265，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 89.65K。