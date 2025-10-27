XVGBASE（XVGBASE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.28% 涨跌幅（1D） -0.66% 漲跌幅（7D） -24.94% 漲跌幅（7D） -24.94%

XVGBASE（XVGBASE）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，XVGBASE 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。XVGBASE 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，XVGBASE 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.28%，过去 24 小时内变动为 -0.66%，过去 7 天内累计变动为 -24.94%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

XVGBASE（XVGBASE）市场信息

市值 $ 646.74K$ 646.74K $ 646.74K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 646.74K$ 646.74K $ 646.74K 流通量 9.95B 9.95B 9.95B 总供应量 9,948,999,999.41134 9,948,999,999.41134 9,948,999,999.41134

XVGBASE 的当前市值为 $ 646.74K, 它过去 24 小时的交易量为 --。XVGBASE 的流通量为 9.95B，总供应量是 9948999999.41134，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 646.74K。