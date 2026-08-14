XPRTL 今日价格

XPRTL (PRTL) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 PRTL 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 PRTL。

XPRTL 目前市值在 $ 13,954.52 排名第 #-，流通供应量为 738.13M PRTL。过去 24 小时内，PRTL 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，PRTL 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +0.35%。过去一天，总交易量达到 --。

XPRTL（PRTL）市场信息

市值 $ 13.95K$ 13.95K $ 13.95K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 18.91K$ 18.91K $ 18.91K 流通量 738.13M 738.13M 738.13M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

XPRTL 的当前市值为 $ 13.95K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PRTL 的流通量为 738.13M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 18.91K。