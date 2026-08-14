XFee 今日价格

XFee (XFEE) 今日实时价格为 $ 7.8，过去 24 小时内变化了 9.20%。当前 XFEE 兑 USD 的汇率为 $ 7.8 每 XFEE。

XFee 目前市值在 $ 1,449,708 排名第 #-，流通供应量为 262.10K XFEE。过去 24 小时内，XFEE 的交易价格在 $ 6.9（低点）和 $ 8.23（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 8.23，而历史最低价为 $ 1.82。

短期表现方面，XFEE 在过去一小时内波动了 +0.06%，过去7 天内波动了 +62.28%。过去一天，总交易量达到 $ 37.04K。

XFee（XFEE）市场信息

市值 $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M 成交量（24H） $ 37.04K$ 37.04K $ 37.04K 完全稀释市值 $ 7.80M$ 7.80M $ 7.80M 流通量 262.10K 262.10K 262.10K 总供应量 986,592.584003286 986,592.584003286 986,592.584003286

XFee 的当前市值为 $ 1.45M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 37.04K。XFEE 的流通量为 262.10K，总供应量是 986592.584003286，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 7.80M。