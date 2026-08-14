XCAD Network 今日价格

XCAD Network (XCAD) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 8.28%。当前 XCAD 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 XCAD。

XCAD Network 目前市值在 $ 26,312 排名第 #-，流通供应量为 174.82M XCAD。过去 24 小时内，XCAD 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 9.06，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，XCAD 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -15.37%。过去一天，总交易量达到 $ 236.38。

XCAD Network（XCAD）市场信息

市值 $ 26.31K$ 26.31K $ 26.31K 成交量（24H） $ 236.38$ 236.38 $ 236.38 完全稀释市值 $ 26.31K$ 26.31K $ 26.31K 流通量 174.82M 174.82M 174.82M 总供应量 194,817,990.5915661 194,817,990.5915661 194,817,990.5915661

XCAD Network 的当前市值为 $ 26.31K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 236.38。XCAD 的流通量为 174.82M，总供应量是 194817990.5915661，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 26.31K。