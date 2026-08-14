x4Pay 今日价格

x4Pay (X4PAY) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.37%。当前 X4PAY 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 X4PAY。

x4Pay 目前市值在 $ 13,501.55 排名第 #-，流通供应量为 999.38M X4PAY。过去 24 小时内，X4PAY 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00329667，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，X4PAY 在过去一小时内波动了 -0.13%，过去7 天内波动了 -16.28%。过去一天，总交易量达到 --。

x4Pay（X4PAY）市场信息

市值 $ 13.50K$ 13.50K $ 13.50K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 13.50K$ 13.50K $ 13.50K 流通量 999.38M 999.38M 999.38M 总供应量 999,381,695.349785 999,381,695.349785 999,381,695.349785

x4Pay 的当前市值为 $ 13.50K, 它过去 24 小时的交易量为 --。X4PAY 的流通量为 999.38M，总供应量是 999381695.349785，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 13.50K。