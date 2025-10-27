WPAY（WPAY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.170181 $ 0.170181 $ 0.170181 24H最低价 $ 0.173557 $ 0.173557 $ 0.173557 24H最高价 24H最低价 $ 0.170181$ 0.170181 $ 0.170181 24H最高价 $ 0.173557$ 0.173557 $ 0.173557 历史最高 $ 0.262798$ 0.262798 $ 0.262798 最低价 $ 0.04720244$ 0.04720244 $ 0.04720244 涨跌幅（1H） -0.19% 涨跌幅（1D） -0.92% 漲跌幅（7D） -0.43% 漲跌幅（7D） -0.43%

WPAY（WPAY）当前实时价格为 $0.170798。过去 24 小时内，WPAY 的交易价格在 $ 0.170181 至 $ 0.173557 之间波动，市场活跃度显著。WPAY 的历史最高价为 $ 0.262798，历史最低价为 $ 0.04720244。

从短期表现来看，WPAY 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.19%，过去 24 小时内变动为 -0.92%，过去 7 天内累计变动为 -0.43%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

WPAY（WPAY）市场信息

市值 $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.71B$ 1.71B $ 1.71B 流通量 11.92M 11.92M 11.92M 总供应量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

WPAY 的当前市值为 $ 2.04M, 它过去 24 小时的交易量为 --。WPAY 的流通量为 11.92M，总供应量是 10000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.71B。