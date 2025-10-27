WORK（WORK）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 24H最低价 $ 0 24H最高价 历史最高 $ 0.00489791 最低价 $ 0 涨跌幅（1H） +0.14% 涨跌幅（1D） +6.15% 漲跌幅（7D） +11.27%

WORK（WORK）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，WORK 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。WORK 的历史最高价为 $ 0.00489791，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，WORK 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.14%，过去 24 小时内变动为 +6.15%，过去 7 天内累计变动为 +11.27%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

WORK（WORK）市场信息

市值 $ 102.71K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 102.71K 流通量 1000.00M 总供应量 999,997,534.39

WORK 的当前市值为 $ 102.71K, 它过去 24 小时的交易量为 --。WORK 的流通量为 1000.00M，总供应量是 999997534.39，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 102.71K。