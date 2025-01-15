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Wolverinu 价格 (WOLVERINU)

USD

Wolverinu (WOLVERINU) 实时价格图表

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+1.20%(1D)

今天 Wolverinu (WOLVERINU) 的价格

今天 Wolverinu (WOLVERINU) 的实时价格为 0 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。WOLVERINU 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wolverinu 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.75K USD
- Wolverinu 当天价格变化为 +1.30%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Wolverinu (WOLVERINU) 价格表现 USD

今天内，Wolverinu 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Wolverinu 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，Wolverinu 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Wolverinu 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+1.30%
30天$ 0-49.55%
60天$ 0-57.96%
90天$ 0--

Wolverinu (WOLVERINU) 价格分析

Wolverinu 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0
$ 0$ 0

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$ 0$ 0

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-2.53%

+1.30%

-0.49%

Wolverinu (WOLVERINU) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.75K
$ 1.75K$ 1.75K

0.00
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什么是Wolverinu (WOLVERINU)

Within the first two weeks of launching, Wolverinu has swiftly gained traction. It is currently being listed on Uniswap, Shibaswap, Sushiswap, Fegex, Hotbit, LBank, and Bitmart. The token boasts a growing number of holders thanks to a strong community that is regularly engaged with Youtube videos, AMAs, charity programs, and daily reward contests. An updated Version 2 staking page and NFT marketplace is coming soon and a Wolverinu Play 2 Earn game is also in the works where players can collect exclusive NFTs, and Adamantium rewards; set for release within 2022. A full-time development team, dedicated moderators, and a united community prove that it is definitely the right formula to take this project to the moon.

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Wolverinu (WOLVERINU) 资源

官网

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