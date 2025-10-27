whatever（WHATEVER）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 24H最低价 $ 0 24H最高价 历史最高 $ 0.0026641 最低价 $ 0 涨跌幅（1H） +1.19% 涨跌幅（1D） +3.92% 漲跌幅（7D） +8.45%

whatever（WHATEVER）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，WHATEVER 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。WHATEVER 的历史最高价为 $ 0.0026641，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，WHATEVER 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.19%，过去 24 小时内变动为 +3.92%，过去 7 天内累计变动为 +8.45%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

whatever（WHATEVER）市场信息

市值 $ 598.40K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 598.40K 流通量 999.96M 总供应量 999,955,584.763565

whatever 的当前市值为 $ 598.40K, 它过去 24 小时的交易量为 --。WHATEVER 的流通量为 999.96M，总供应量是 999955584.763565，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 598.40K。