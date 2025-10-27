WeWay（WWY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0,00001324 - $ 0,00001578
24H最低价 $ 0,00001324
24H最高价 $ 0,00001578
历史最高 $ 0,080202
最低价 $ 0,00000899
涨跌幅（1H） -%0,89
涨跌幅（1D） -%0,16
漲跌幅（7D） +%30,70

WeWay（WWY）当前实时价格为 $0,00001401。过去 24 小时内，WWY 的交易价格在 $ 0,00001324 至 $ 0,00001578 之间波动，市场活跃度显著。WWY 的历史最高价为 $ 0,080202，历史最低价为 $ 0,00000899。

从短期表现来看，WWY 在过去 1 小时内的价格变动为 -%0,89，过去 24 小时内变动为 -%0,16，过去 7 天内累计变动为 +%30,70。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

WeWay（WWY）市场信息

市值 $ 95,52K
成交量（24H） --
完全稀释市值 $ 98,07K
流通量 6,82B
总供应量 6.999.999.999,0

WeWay 的当前市值为 $ 95,52K, 它过去 24 小时的交易量为 --。WWY 的流通量为 6,82B，总供应量是 6999999999.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 98,07K。