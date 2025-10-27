Wakehacker by Virtuals（WAKEAI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00132264$ 0.00132264 $ 0.00132264 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +3.45% 涨跌幅（1D） +27.00% 漲跌幅（7D） +84.34% 漲跌幅（7D） +84.34%

Wakehacker by Virtuals（WAKEAI）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，WAKEAI 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。WAKEAI 的历史最高价为 $ 0.00132264，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，WAKEAI 在过去 1 小时内的价格变动为 +3.45%，过去 24 小时内变动为 +27.00%，过去 7 天内累计变动为 +84.34%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Wakehacker by Virtuals（WAKEAI）市场信息

市值 $ 331.43K$ 331.43K $ 331.43K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 509.90K$ 509.90K $ 509.90K 流通量 650.00M 650.00M 650.00M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Wakehacker by Virtuals 的当前市值为 $ 331.43K, 它过去 24 小时的交易量为 --。WAKEAI 的流通量为 650.00M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 509.90K。