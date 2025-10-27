VOLT（XVM）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00266594 $ 0.00266594 $ 0.00266594 24H最低价 $ 0.00379794 $ 0.00379794 $ 0.00379794 24H最高价 24H最低价 $ 0.00266594$ 0.00266594 $ 0.00266594 24H最高价 $ 0.00379794$ 0.00379794 $ 0.00379794 历史最高 $ 0.078437$ 0.078437 $ 0.078437 最低价 $ 0.00145538$ 0.00145538 $ 0.00145538 涨跌幅（1H） +2.99% 涨跌幅（1D） +7.85% 漲跌幅（7D） +68.56% 漲跌幅（7D） +68.56%

VOLT（XVM）当前实时价格为 $0.00325813。过去 24 小时内，XVM 的交易价格在 $ 0.00266594 至 $ 0.00379794 之间波动，市场活跃度显著。XVM 的历史最高价为 $ 0.078437，历史最低价为 $ 0.00145538。

从短期表现来看，XVM 在过去 1 小时内的价格变动为 +2.99%，过去 24 小时内变动为 +7.85%，过去 7 天内累计变动为 +68.56%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

VOLT（XVM）市场信息

市值 $ 3.27M$ 3.27M $ 3.27M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 3.27M$ 3.27M $ 3.27M 流通量 999.87M 999.87M 999.87M 总供应量 999,873,125.834488 999,873,125.834488 999,873,125.834488

VOLT 的当前市值为 $ 3.27M, 它过去 24 小时的交易量为 --。XVM 的流通量为 999.87M，总供应量是 999873125.834488，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.27M。