VOLM 今日价格

VOLM (VOLM) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 VOLM 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 VOLM。

VOLM 目前市值在 $ 23,356 排名第 #-，流通供应量为 88.00B VOLM。过去 24 小时内，VOLM 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，VOLM 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 --。

VOLM（VOLM）市场信息

市值 $ 23.36K$ 23.36K $ 23.36K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 26.54K$ 26.54K $ 26.54K 流通量 88.00B 88.00B 88.00B 总供应量 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

VOLM 的当前市值为 $ 23.36K, 它过去 24 小时的交易量为 --。VOLM 的流通量为 88.00B，总供应量是 100000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 26.54K。