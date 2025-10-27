Visual Workflow AI（FLOWAI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00001751 $ 0.00001751 $ 0.00001751 24H最低价 $ 0.0000178 $ 0.0000178 $ 0.0000178 24H最高价 24H最低价 $ 0.00001751$ 0.00001751 $ 0.00001751 24H最高价 $ 0.0000178$ 0.0000178 $ 0.0000178 历史最高 $ 0.00014895$ 0.00014895 $ 0.00014895 最低价 $ 0.00001582$ 0.00001582 $ 0.00001582 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） +1.42% 漲跌幅（7D） -0.01% 漲跌幅（7D） -0.01%

Visual Workflow AI（FLOWAI）当前实时价格为 $0.00001777。过去 24 小时内，FLOWAI 的交易价格在 $ 0.00001751 至 $ 0.0000178 之间波动，市场活跃度显著。FLOWAI 的历史最高价为 $ 0.00014895，历史最低价为 $ 0.00001582。

从短期表现来看，FLOWAI 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 +1.42%，过去 7 天内累计变动为 -0.01%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Visual Workflow AI（FLOWAI）市场信息

市值 $ 16.90K$ 16.90K $ 16.90K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 17.58K$ 17.58K $ 17.58K 流通量 951.45M 951.45M 951.45M 总供应量 989,425,498.3696238 989,425,498.3696238 989,425,498.3696238

Visual Workflow AI 的当前市值为 $ 16.90K, 它过去 24 小时的交易量为 --。FLOWAI 的流通量为 951.45M，总供应量是 989425498.3696238，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 17.58K。