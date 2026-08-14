Virtue USD 今日价格

Virtue USD (VUSD) 今日实时价格为 $ 0.98365，过去 24 小时内变化了 0.58%。当前 VUSD 兑 USD 的汇率为 $ 0.98365 每 VUSD。

Virtue USD 目前市值在 $ 574,490 排名第 #-，流通供应量为 584.04K VUSD。过去 24 小时内，VUSD 的交易价格在 $ 0.980981（低点）和 $ 0.998021（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.069，而历史最低价为 $ 0.932671。

短期表现方面，VUSD 在过去一小时内波动了 +0.24%，过去7 天内波动了 -0.73%。过去一天，总交易量达到 $ 4.61K。

Virtue USD（VUSD）市场信息

市值 $ 574.49K$ 574.49K $ 574.49K 成交量（24H） $ 4.61K$ 4.61K $ 4.61K 完全稀释市值 $ 574.49K$ 574.49K $ 574.49K 流通量 584.04K 584.04K 584.04K 总供应量 584,037.064504 584,037.064504 584,037.064504

Virtue USD 的当前市值为 $ 574.49K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 4.61K。VUSD 的流通量为 584.04K，总供应量是 584037.064504，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 574.49K。