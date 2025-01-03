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VFOX 价格 (VFOX)

USD

VFOX (VFOX) 实时价格图表

$0.01406212
$0.01406212$0.01406212
-3.40%(1D)

今天 VFOX (VFOX) 的价格

今天 VFOX (VFOX) 的实时价格为 0.01406212 USD。目前其市值为 $ 295.25K USD。VFOX 兑换 USD 的价格为实时更新。
VFOX 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 422.29 USD
- VFOX 当天价格变化为 -3.40%
- 其循环供应量为 21.00M USD

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VFOX (VFOX) 价格表现 USD

今天内，VFOX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00049564176046009
在过去30天内，VFOX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0009572267
在过去60天内，VFOX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0004199919
在过去90天内，VFOX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.007963311386702325

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00049564176046009-3.40%
30天$ -0.0009572267-6.80%
60天$ +0.0004199919+2.99%
90天$ -0.007963311386702325-36.15%

VFOX (VFOX) 价格分析

VFOX 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01406202
$ 0.01406202$ 0.01406202

$ 0.01470157
$ 0.01470157$ 0.01470157

$ 5.28
$ 5.28$ 5.28

-1.06%

-3.40%

-1.80%

VFOX (VFOX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 295.25K
$ 295.25K$ 295.25K

$ 422.29
$ 422.29$ 422.29

21.00M
21.00M 21.00M

什么是VFOX (VFOX)

VFOX is the rewards-based cryptocurrency for a fully immersive discovery shopping and retail experience that combines gaming elements and forms its own standalone meta-verse, called the RFOX VALT. RFOX VALT will incorporate VR/AR and AI in addition to offering digital items, including those issued through blockchain smart contracts and NFTs. RFOX VALT is a venture of Southeast Asian venture and ecosystem builder RedFOX Labs.

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VFOX (VFOX) 资源

官网

大家还在问：关于 VFOX (VFOX) 的其他问题

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VFOX 兑换为当地货币

1 VFOX 兑换 AUD
A$0.0226400132
1 VFOX 兑换 GBP
0.011249696
1 VFOX 兑换 EUR
0.0136402564
1 VFOX 兑换 USD
$0.01406212
1 VFOX 兑换 MYR
RM0.0628576764
1 VFOX 兑换 TRY
0.4968146996
1 VFOX 兑换 JPY
¥2.213377688
1 VFOX 兑换 RUB
1.5610359412
1 VFOX 兑换 INR
1.2061080324
1 VFOX 兑换 IDR
Rp226.8083553436
1 VFOX 兑换 PHP
0.81560296
1 VFOX 兑换 EGP
￡E.0.7139338324
1 VFOX 兑换 BRL
R$0.0866226592
1 VFOX 兑换 CAD
C$0.0202494528
1 VFOX 兑换 BDT
1.68042334
1 VFOX 兑换 NGN
21.7342720508
1 VFOX 兑换 UAH
0.5921558732
1 VFOX 兑换 VES
Bs0.71716812
1 VFOX 兑换 PKR
Rs3.919112844
1 VFOX 兑换 KZT
7.3816286516
1 VFOX 兑换 THB
฿0.4835963068
1 VFOX 兑换 TWD
NT$0.4627843692
1 VFOX 兑换 CHF
Fr0.0127965292
1 VFOX 兑换 HKD
HK$0.1092626724
1 VFOX 兑换 MAD
.د.م0.1421680332