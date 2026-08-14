Verathos 今日价格

Verathos (SN96) 今日实时价格为 $ 1.69，过去 24 小时内变化了 2.49%。当前 SN96 兑 USD 的汇率为 $ 1.69 每 SN96。

Verathos 目前市值在 $ 971,519 排名第 #-，流通供应量为 575.95K SN96。过去 24 小时内，SN96 的交易价格在 $ 1.63（低点）和 $ 1.77（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 4.55，而历史最低价为 $ 0.04768693。

短期表现方面，SN96 在过去一小时内波动了 +1.73%，过去7 天内波动了 +0.43%。过去一天，总交易量达到 $ 87.27K。

Verathos（SN96）市场信息

市值 $ 971.52K$ 971.52K $ 971.52K 成交量（24H） $ 87.27K$ 87.27K $ 87.27K 完全稀释市值 $ 35.42M$ 35.42M $ 35.42M 流通量 575.95K 575.95K 575.95K 总供应量 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Verathos 的当前市值为 $ 971.52K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 87.27K。SN96 的流通量为 575.95K，总供应量是 21000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 35.42M。