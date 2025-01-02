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Vega Protocol 价格 (VEGA)

USD

Vega Protocol (VEGA) 实时价格图表

$0.02003825
$0.02003825$0.02003825
+1.60%(1D)

今天 Vega Protocol (VEGA) 的价格

今天 Vega Protocol (VEGA) 的实时价格为 0.02003825 USD。目前其市值为 $ 1.25M USD。VEGA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Vega Protocol 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 33.60K USD
- Vega Protocol 当天价格变化为 +1.68%
- 其循环供应量为 62.05M USD

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Vega Protocol (VEGA) 价格表现 USD

今天内，Vega Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00033143
在过去30天内，Vega Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0046383058
在过去60天内，Vega Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0477785219
在过去90天内，Vega Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.008972086171626066

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00033143+1.68%
30天$ +0.0046383058+23.15%
60天$ +0.0477785219+238.44%
90天$ +0.008972086171626066+81.08%

Vega Protocol (VEGA) 价格分析

Vega Protocol 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.0167824
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$ 0.02090304
$ 0.02090304$ 0.02090304

$ 23.93
$ 23.93$ 23.93

+0.01%

+1.68%

-13.41%

Vega Protocol (VEGA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.25M
$ 1.25M$ 1.25M

$ 33.60K
$ 33.60K$ 33.60K

62.05M
62.05M 62.05M

什么是Vega Protocol (VEGA)

Vega is a proof-of-stake blockchain, built on top of Tendermint, which makes it possible to trade derivatives on a decentralised network with comparable experience to centralised exchanges.

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Vega Protocol (VEGA) 资源

官网

大家还在问：关于 Vega Protocol (VEGA) 的其他问题

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VEGA 兑换为当地货币

1 VEGA 兑换 AUD
A$0.0320612
1 VEGA 兑换 GBP
0.0160306
1 VEGA 兑换 EUR
0.01923672
1 VEGA 兑换 USD
$0.02003825
1 VEGA 兑换 MYR
RM0.0895709775
1 VEGA 兑换 TRY
0.7075506075
1 VEGA 兑换 JPY
¥3.1425987475
1 VEGA 兑换 RUB
2.234264875
1 VEGA 兑换 INR
1.71848032
1 VEGA 兑换 IDR
Rp323.1975353975
1 VEGA 兑换 PHP
1.1604150575
1 VEGA 兑换 EGP
￡E.1.0173419525
1 VEGA 兑换 BRL
R$0.12423715
1 VEGA 兑换 CAD
C$0.02885508
1 VEGA 兑换 BDT
2.394570875
1 VEGA 兑换 NGN
30.9709188175
1 VEGA 兑换 UAH
0.8438107075
1 VEGA 兑换 VES
Bs1.02195075
1 VEGA 兑换 PKR
Rs5.584660275
1 VEGA 兑换 KZT
10.5186785725
1 VEGA 兑换 THB
฿0.6867108275
1 VEGA 兑换 TWD
NT$0.65885766
1 VEGA 兑换 CHF
Fr0.018034425
1 VEGA 兑换 HKD
HK$0.1556972025
1 VEGA 兑换 MAD
.د.م0.2025867075