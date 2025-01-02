Vega Protocol 价格 (VEGA)
今天 Vega Protocol (VEGA) 的实时价格为 0.02003825 USD。目前其市值为 $ 1.25M USD。VEGA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Vega Protocol 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 33.60K USD
- Vega Protocol 当天价格变化为 +1.68%
- 其循环供应量为 62.05M USD
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今天内，Vega Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00033143。
在过去30天内，Vega Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0046383058。
在过去60天内，Vega Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0477785219。
在过去90天内，Vega Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.008972086171626066。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00033143
|+1.68%
|30天
|$ +0.0046383058
|+23.15%
|60天
|$ +0.0477785219
|+238.44%
|90天
|$ +0.008972086171626066
|+81.08%
Vega Protocol 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.01%
+1.68%
-13.41%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Vega is a proof-of-stake blockchain, built on top of Tendermint, which makes it possible to trade derivatives on a decentralised network with comparable experience to centralised exchanges.
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|1 VEGA 兑换 AUD
A$0.0320612
|1 VEGA 兑换 GBP
￡0.0160306
|1 VEGA 兑换 EUR
€0.01923672
|1 VEGA 兑换 USD
$0.02003825
|1 VEGA 兑换 MYR
RM0.0895709775
|1 VEGA 兑换 TRY
₺0.7075506075
|1 VEGA 兑换 JPY
¥3.1425987475
|1 VEGA 兑换 RUB
₽2.234264875
|1 VEGA 兑换 INR
₹1.71848032
|1 VEGA 兑换 IDR
Rp323.1975353975
|1 VEGA 兑换 PHP
₱1.1604150575
|1 VEGA 兑换 EGP
￡E.1.0173419525
|1 VEGA 兑换 BRL
R$0.12423715
|1 VEGA 兑换 CAD
C$0.02885508
|1 VEGA 兑换 BDT
৳2.394570875
|1 VEGA 兑换 NGN
₦30.9709188175
|1 VEGA 兑换 UAH
₴0.8438107075
|1 VEGA 兑换 VES
Bs1.02195075
|1 VEGA 兑换 PKR
Rs5.584660275
|1 VEGA 兑换 KZT
₸10.5186785725
|1 VEGA 兑换 THB
฿0.6867108275
|1 VEGA 兑换 TWD
NT$0.65885766
|1 VEGA 兑换 CHF
Fr0.018034425
|1 VEGA 兑换 HKD
HK$0.1556972025
|1 VEGA 兑换 MAD
.د.م0.2025867075