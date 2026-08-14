VALOR 今日价格

VALOR (VALOR) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 4.01%。当前 VALOR 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 VALOR。

VALOR 目前市值在 $ 45,820 排名第 #-，流通供应量为 999.91M VALOR。过去 24 小时内，VALOR 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01499322，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，VALOR 在过去一小时内波动了 -0.00%，过去7 天内波动了 +2.36%。过去一天，总交易量达到 --。

VALOR（VALOR）市场信息

市值 $ 45.82K$ 45.82K $ 45.82K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 45.82K$ 45.82K $ 45.82K 流通量 999.91M 999.91M 999.91M 总供应量 999,908,276.870306 999,908,276.870306 999,908,276.870306

VALOR 的当前市值为 $ 45.82K, 它过去 24 小时的交易量为 --。VALOR 的流通量为 999.91M，总供应量是 999908276.870306，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 45.82K。