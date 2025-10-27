V2EX（V2EX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00589539 $ 0.00589539 $ 0.00589539 24H最低价 $ 0.00619371 $ 0.00619371 $ 0.00619371 24H最高价 24H最低价 $ 0.00589539$ 0.00589539 $ 0.00589539 24H最高价 $ 0.00619371$ 0.00619371 $ 0.00619371 历史最高 $ 0.01572952$ 0.01572952 $ 0.01572952 最低价 $ 0.0052682$ 0.0052682 $ 0.0052682 涨跌幅（1H） -0.63% 涨跌幅（1D） +2.87% 漲跌幅（7D） +1.13% 漲跌幅（7D） +1.13%

V2EX（V2EX）当前实时价格为 $0.00613074。过去 24 小时内，V2EX 的交易价格在 $ 0.00589539 至 $ 0.00619371 之间波动，市场活跃度显著。V2EX 的历史最高价为 $ 0.01572952，历史最低价为 $ 0.0052682。

从短期表现来看，V2EX 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.63%，过去 24 小时内变动为 +2.87%，过去 7 天内累计变动为 +1.13%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

V2EX（V2EX）市场信息

市值 $ 6.15M$ 6.15M $ 6.15M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 6.15M$ 6.15M $ 6.15M 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 总供应量 999,999,298.737875 999,999,298.737875 999,999,298.737875

V2EX 的当前市值为 $ 6.15M, 它过去 24 小时的交易量为 --。V2EX 的流通量为 1000.00M，总供应量是 999999298.737875，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 6.15M。