USP Yield Optimized Stablecoin 今日价格

USP Yield Optimized Stablecoin (USP) 今日实时价格为 $ 1.12，过去 24 小时内变化了 0.02%。当前 USP 兑 USD 的汇率为 $ 1.12 每 USP。

USP Yield Optimized Stablecoin 目前市值在 $ 8,297,269 排名第 #-，流通供应量为 7.41M USP。过去 24 小时内，USP 的交易价格在 $ 1.11（低点）和 $ 1.12（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.37，而历史最低价为 $ 1.026。

短期表现方面，USP 在过去一小时内波动了 -0.00%，过去7 天内波动了 +0.28%。过去一天，总交易量达到 $ 11.69K。

USP Yield Optimized Stablecoin（USP）市场信息

市值 $ 8.30M$ 8.30M $ 8.30M 成交量（24H） $ 11.69K$ 11.69K $ 11.69K 完全稀释市值 $ 8.30M$ 8.30M $ 8.30M 流通量 7.41M 7.41M 7.41M 总供应量 7,406,932.176435728 7,406,932.176435728 7,406,932.176435728

USP Yield Optimized Stablecoin 的当前市值为 $ 8.30M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 11.69K。USP 的流通量为 7.41M，总供应量是 7406932.176435728，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 8.30M。