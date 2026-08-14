USDKG 今日价格

USDKG (USDKG) 今日实时价格为 $ 0.999351，过去 24 小时内变化了 0.07%。当前 USDKG 兑 USD 的汇率为 $ 0.999351 每 USDKG。

USDKG 目前市值在 $ 49,967,905 排名第 #-，流通供应量为 50.00M USDKG。过去 24 小时内，USDKG 的交易价格在 $ 0.9993（低点）和 $ 1.002（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.021，而历史最低价为 $ 0.992226。

短期表现方面，USDKG 在过去一小时内波动了 -0.00%，过去7 天内波动了 -0.09%。过去一天，总交易量达到 $ 34.39K。

USDKG（USDKG）市场信息

市值 $ 49.97M$ 49.97M $ 49.97M 成交量（24H） $ 34.39K$ 34.39K $ 34.39K 完全稀释市值 $ 49.97M$ 49.97M $ 49.97M 流通量 50.00M 50.00M 50.00M 总供应量 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

USDKG 的当前市值为 $ 49.97M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 34.39K。USDKG 的流通量为 50.00M，总供应量是 50000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 49.97M。