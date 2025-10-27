USDai（USDAI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 1.01 $ 1.01 $ 1.01 24H最低价 $ 1.017 $ 1.017 $ 1.017 24H最高价 24H最低价 $ 1.01$ 1.01 $ 1.01 24H最高价 $ 1.017$ 1.017 $ 1.017 历史最高 $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 最低价 $ 0.769779$ 0.769779 $ 0.769779 涨跌幅（1H） -0.01% 涨跌幅（1D） +0.18% 漲跌幅（7D） -0.43% 漲跌幅（7D） -0.43%

USDai（USDAI）当前实时价格为 $1.015。过去 24 小时内，USDAI 的交易价格在 $ 1.01 至 $ 1.017 之间波动，市场活跃度显著。USDAI 的历史最高价为 $ 1.19，历史最低价为 $ 0.769779。

从短期表现来看，USDAI 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.01%，过去 24 小时内变动为 +0.18%，过去 7 天内累计变动为 -0.43%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

USDai（USDAI）市场信息

市值 $ 587.20M$ 587.20M $ 587.20M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 587.20M$ 587.20M $ 587.20M 流通量 578.43M 578.43M 578.43M 总供应量 578,429,998.786394 578,429,998.786394 578,429,998.786394

USDai 的当前市值为 $ 587.20M, 它过去 24 小时的交易量为 --。USDAI 的流通量为 578.43M，总供应量是 578429998.786394，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 587.20M。