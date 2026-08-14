UpScalp 今日价格

UpScalp (UPSCALP) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 7.94%。当前 UPSCALP 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 UPSCALP。

UpScalp 目前市值在 $ 60,131 排名第 #-，流通供应量为 896.86M UPSCALP。过去 24 小时内，UPSCALP 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，UPSCALP 在过去一小时内波动了 -0.09%，过去7 天内波动了 +33.50%。过去一天，总交易量达到 --。

UpScalp（UPSCALP）市场信息

市值 $ 60.13K$ 60.13K $ 60.13K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 67.04K$ 67.04K $ 67.04K 流通量 896.86M 896.86M 896.86M 总供应量 999,856,142.492766 999,856,142.492766 999,856,142.492766

UpScalp 的当前市值为 $ 60.13K, 它过去 24 小时的交易量为 --。UPSCALP 的流通量为 896.86M，总供应量是 999856142.492766，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 67.04K。